Schnelles Internet für 900 Haushalte in Plüderhausen: Telekom baut Glasfasernetz aus

In Plüderhausen möchte die Deutsche Telekom in einem Teilbereich der Gemeinde Glasfaser bis in die Häuser verlegen. Die Kundenwerbung für die schnellen Anschlüsse startet ab Freitag, 1. April. Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde sind für knapp 900 Haushalte möglich. Die Telekom wird dafür elf neue Straßen- und Netzverteiler im Gemeindegebiet aufstellen.

Ab 180 Vorverträgen wird gebaut

Die Bürgerinnen und Bürger des genannten Gemeindegebietes können sich ab Freitag, 1. April, für einen Glasfaserhaus- oder Wohnungsanschluss bei der Telekom registrieren. Das Ziel der Telekom ist es, bis zum 4. Juli im Ausbaugebiet nahezu alle Eigentümer und Bewohner zu erreichen, die sich für einen kostenlosen Hausanschluss registrieren. Sobald etwa 180 Vorverträge zustande kommen, wird gebaut. Wo genau das geschieht und ob die eigene Adresse im Ausbaugebiet ist, erfahren Interessierte im Internet.

Auf der Seite www.telekom.de/glasfaser kann jeder über die Eingabe seiner Adresse die Verfügbarkeit der schnellen Anschlüsse prüfen.

Anschlüsse sind für Bürger kostenlos

„Gerade die aktuelle Situation mit Home-Office und E-Learning zeigt, wie wichtig eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist“, sagt Bürgermeister Benjamin Treiber. „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann.“ Sobald das Vermarktungsziel erreicht sei, werde die Telekom mit den Planungen beginnen, so Alexander Ostertag, Regionalmanager bei dem Telekommunikationsunternehmen.

Wer sich bis zum 4. Juli für ein Glasfaseranschluss entscheidet, bekommt den Hausanschluss kostenfrei und spart somit 779,95 Euro. Bestellung online über www.telekom.de/glasfaser .

In vier Schritten zum Glasfaseranschluss

Schritt 1 : Interessierte entscheiden sich für einen passenden Tarif und schaffen damit die Voraussetzung für die Installation des kostenlosen Glasfaserhausanschlusses.

Schritt 2 : Falls bis zum 4. Juli die erforderliche Mindestanzahl an Bestellungen eingegangen ist, baut die Telekom im geplanten Gebiet aus.

Schritt 3 : Die Telekom bereitet die Baumaßnahmen konkret vor und plant alle einzelnen Hausanschlüsse.

Schritt 4 : Das neue Glasfasernetz wird schnellstmöglich gebaut. Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, vereinbart ein Telekom-Techniker einen Termin. Er richtet dann den Glasfaseranschluss kostenlos ein.

Bürger-Infoveranstaltung geplant

Am Dienstag, 26. April wird es um 19 Uhr dazu eine digitale Bürgerinformationsveranstaltung geben. Einwahl online unter: www.magenta-iv.de.

Der Telekom-Truck wird dann vor Ort informieren vom 10. bis 14. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr am Festplatz Heusee.

Weitere Informationen gibt es im Telekom-Shop, Marktgasse 3, Waiblingen oder telefonisch unter Tel.08 00/22 66-100 (kostenfrei) sowie online unter www.telekom.de/glasfaser.