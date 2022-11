Schulbücherei jetzt digital: Wie Plüderhäuser Kinder beim Lesen gefördert werden

Beinahe nostalgisch muten die Papierausweise an, die Plüderhäuser Schülerinnen und Schüler in ihrer kleinen Bücherei in der Hohbergschule bis vor kurzem noch benutzten. In Zukunft kommt die Schulbücherei aber moderner daher. Sie ist seit neuestem eine Teilstelle der Gemeindebücherei, das heißt, alle Schülerinnen und Schüler, die dort Medien ausleihen wollen, benötigen dafür einen Ausweis der Gemeindebücherei. Für das neue Angebot war einiges an Arbeit notwendig, es bringt aber auch viel Nutzen.

Mareen Luther, Lehrerin an der Hohbergschule, ist mit einer Stunde und einigem ehrenamtlichen Engagement für die Schulbücherei zuständig. Vier Stunden in der Woche wird sie nun von einer Jugendbegleiterin unterstützt, die einen einschlägigen beruflichen Hintergrund hat. „Das ist jetzt schon sehr professionell geworden“, kann Mareen Luther deshalb sagen. Und so mutet die Schulbücherei bei einem Besuch auch an.

Keine Konkurrenz mit der Gemeindebücherei

Gemütlich sieht’s aus, ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch einmal verweilen können. „Viele nutzen das in der Pause“, sagt Mareen Luther. „Die Kinder setzen sich wirklich hin und lesen zusammen ein Buch.“ Genutzt werde die Schulbücherei oft phasenweise, zu Anfang des Schuljahres mehr als später und je nach Interesse der einzelnen Klassen und Schüler. Das Angebot richtet sich eher an jüngere Schülerinnen und Schüler, aber auch für die älteren gibt es Medien. Von Sachbüchern über Fantasy bis hin zu Geschichtlichem und Krimis für junge Leserinnen und Leser bietet die Schulbücherei so einiges. Eine Konkurrenz mit der Gemeindebücherei soll sie aber nicht darstellen.

„Uns ist an einer Zusammenarbeit gelegen“, sagt Mareen Luther. Die Büchereien sehen sich als sinnvolle Ergänzung zueinander. In der Schulbücherei werden die Kinder ans Lesen und Ausleihen der Medien gewöhnt, lernen mehr Verantwortung zu übernehmen und selbstständiger zu werden. Und weil die Schulbücherei nun das gleiche System benutzt wie die Gemeindebücherei, ist auch schnell ersichtlich, wenn es dort ein Buch gibt, das in der Schule nicht verfügbar ist.

Lesespiele und neue Medien

Auch im Klassenzimmer werden die Kinder an Lektüre gewöhnt. Zweimal in der Woche üben sie zum Beispiel 20 Minuten lang das Lesen, erzählt Mareen Luther. Viele Lehrkräfte führten mit ihren Schützlingen auch Lesespiele durch oder belohnen sie dafür, wenn sie nachweisbar im Unterricht oder zu Hause ein Buch in die Hand genommen haben. Für die neuen Grundschülerinnen und Grundschüler an der Hohbergschule sind auch neue Medien angeschafft worden. Mareen Luther freut sich über Bücher, mit Hilfe derer die Jungs und Mädels per Silbenmethode lesen lernen können. Die verschiedenen Silben von Wörtern haben in ihnen unterschiedliche Farben. Lange Wörter sehen dann nicht so einschüchternd aus, weil die jungen Leser sich zunächst auf die einzelnen Silben konzentrieren können. Das Angebot der Schulbücherei ist aber immer ausbaufähig, betont Mareen Luther. Dafür gebe es viele gute Ideen, nur die Mittel dafür fehlen noch.