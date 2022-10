Schurwaldstraße in Plüderhausen: Gemeinde will Verkehrssicherheit prüfen

Die Verkehrssituation an der Schurwaldstraße sorgt in der Bürgerschaft von Plüderhausen immer wieder für Diskussionen. Weil die Situation für Fußgänger hier teils unübersichtlich ist, aber auch, weil manche Autos hier zu schnell unterwegs sind. Die Gemeinde will nun eine Verkehrszählung durchführen und das Thema bei der nächsten Verkehrsschau beleuchten.

Ein Spiegel für mehr Sicherheit ...

Im Bereich der Verkehrsinsel an der Kreuzung zur Hohenzollern- und Rechbergstraße scheint die Situation besonders unübersichtlich zu sein. Dort parken im Kurvenbereich auf beiden Seiten Fahrzeuge, teilweise auch große, die Sicht versperrende Transporter. Der Technische Ausschuss hat sich am Donnerstagabend selbst ein Bild davon gemacht und diskutiert, ob ein Spiegel hier Abhilfe schaffen könnte.

... oder besser ein Zebrastreifen?

Das Gremium war dann aber einhellig der Meinung, dass ein Spiegel die Situation nicht verbessern würde. CDU-Rat Andreas Theinert meinte sogar, „ein Spiegel wäre fast schon gefährlich für die Kinder“, denn er könnte Sicherheit vermitteln, wo gar keine vorhanden sei. Aus seiner Sicht könnten an dieser Stelle nur eine Ampel oder ein Zebrastreifen Abhilfe schaffen. Straßenverkehrsentscheidungen, die Plüderhausen als Kommune aber nicht selbst treffen kann.

SPD-Rat Klaus Harald Kelemen erinnerte daran, dass er an der Entstehung der Verkehrsinsel nicht ganz unschuldig sei. In der Bürgerschaft habe es den Wunsch nach einer sicheren Querung gegeben – und er habe sich dafür eingesetzt.

Zwei Kindergärten in der Nähe

Auch, weil in der Nähe zwei Kindergärten sind (Drosselweg und Stockwiesenweg) und außerdem viele Mädchen und Jungen die Straße auf dem Weg zur Schule überqueren müssen. Die Verkehrsinsel sei der Kompromiss gewesen, den man dem Landratsamt habe abringen können. „Und das wurde grundsätzlich unterstützt vom Gemeinderat und der Verwaltung.“ Heute sei dort die Verkehrssituation eine ganz andere. „Deshalb sind wir in der Pflicht, den Übergang zu verbessern.“ Einen Spiegel sieht er ähnlich kritisch wie Theinert. „Wenn schon Autofahrer das falsch einschätzen, wie will man das Sechsjährigen zumuten?“ Er sei sofort dafür, hier einen Zebrastreifen zu machen.

„Uns ist das Problem bewusst“

Auch Bürgermeister Benjamin Treiber lehnte den Spiegel ab. Das Problem sei, dass es an dieser Stelle wenig andere Möglichkeiten gebe zur Querung.

„Wir wollten mit dem Vor-Ort-Termin zeigen, dass es uns nicht egal ist und uns das Problem bewusst ist.“ Sein Vorschlag lautete daher, zunächst eine Verkehrszählung an dieser Straße durchzuführen.

Erst einmal wird der Verkehr gezählt

Eine andere Möglichkeit, hier voranzukommen, gebe es nicht, meinte Kelemen, der zugleich vorschlug, den Landrat dazu nach Plüderhausen einzuladen. „Das ist immer gut bei so was“, sagte er, an die Ampel zwischen der Schlossgartenschule und dem Friedhof erinnernd, die im Anschluss an einen Besuch des damaligen Landrats Johannes Fuchs genehmigt wurde.

Weshalb die Zählung notwendig ist

Eine Zählung ist die Voraussetzung, um über eine Ampel oder einen Zebrastreifen sprechen zu können, erklärt Bürgermeister Treiber auf unsere Nachfrage. Dafür gebe es bestimmte Voraussetzungen. Ein gewisses Verkehrsaufkommen (450 Fahrzeuge pro Stunde) sowie eine relevante Anzahl an Fußgängern in diesem Bereich.

In diesem Zuge sollen dann auch mögliche Geschwindigkeitsübertretungen untersucht werden – zuletzt hat es deswegen eine Unterschriftenaktion im Bereich der Schurwaldstraße gegeben. Auch die Kreuzung zum Hauweg soll dann noch einmal aufgearbeitet werden. Über einen Verkehrsspiegel an der Stelle hat das Gremium schon einmal vor zwei Jahren diskutiert, diesen damals aber abgelehnt.

Die Gesamtsituation soll dann bei der Verkehrsschau Anfang kommenden Jahres betrachtet werden. Ob tatsächlich ein Zebrastreifen kommt, liegt dann aber nicht mehr in der Hand der Gemeinde. Hier ist das Landratsamt am Zug.