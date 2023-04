See in Plüderhausen: Parken mit Smartphone und Parkster ab 1. April möglich

Badewetter ist eigentlich noch keins, der See in Plüderhausen ist derzeit etwas für die ganz hartgesottenen Schwimmer. Aber ein Ausflug in die Natur lohnt sich allemal. Wer am See parkt, kann seinen Parkschein ab diesem Samstag, 1. April, mit dem Smartphone lösen. Dazu muss man sich lediglich die kostenlose App Parkster herunterladen.

Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Der Autofahrer erhält vom Betreiber dann per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erklärt. Wer sein Auto am See abstellt, wählt in der App den Parkplatz über eine Nummer aus, stellt die gewünschte Parkdauer ein, gibt sein Kennzeichen ein und kann dann den Parkvorgang starten.

In Schorndorf schon im Einsatz

Einmal installiert, können die Autofahrer die App nicht nur in Plüderhausen, sondern auf jedem Parkster-Parkplatz nutzen. In Deutschland und Österreich gibt es mehr als 520 Standorte, einer davon ist zum Beispiel Schorndorf.

Die Beschilderung für die Parkster-App fehlte in Plüderhausen am Freitagvormittag noch. Laut Bürgermeister Benjamin Treiber, sollte sie aber eigentlich bis zum Start am Samstag noch angebracht werden. In der App haben die Parkplätze am Badesee die Nummer 73651, man findet sie aber auch unter Eingabe des Ortsnamens.

Im Laufe des Jahres sei geplant, das Parken in der Tiefgarage am Marktplatz auch noch über die App zu ermöglichen, so Benjamin Treiber.