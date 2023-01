Seit 70 Jahren beim Musikverein: Wie der Plüderhäuser Günter Seng das geschafft hat

Als Günter Seng eine Posaune zum ersten Mal sah, wusste er überhaupt nicht, welches Instrument er vor sich liegen hatte. Damals, vor 70 Jahren, trat er dem Musikverein Gemeindekapelle Plüderhausen bei, die Posaune wurde ihm einfach zugeteilt. Umso erstaunlicher ist es, dass er nun schon seit beachtlichen sieben Jahrzehnten bei der Gemeindekapelle spielt. Vertraut ist er inzwischen zwar auch unter anderem mit der Tuba und dem Baritonhorn, sein Hauptinstrument ist aber weiterhin die Posaune. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, was ihn so lange im Verein und bei der Musik gehalten hat.

"Schick doch den Buben zu mir"

Zur Gemeindekapelle Plüderhausen ist Günter Seng gekommen, weil dessen damaliger Dirigent Eugen Schäfer mit seiner Mutter zusammen gearbeitet hatte. „Schick doch den Buben zu mir“, habe der damals gesagt. Ein halbes Jahr später konnte er bereits die ersten Lieder spielen, erzählt Günter Seng. Die Ausbildung sei damals nicht so umfangreich gewesen wie heute. Als der gebürtige Plüderhäuser anfing, Jugendliche im Verein auszubilden, musste er sich aber doch tiefer in die Materie einlesen und weiterbilden. Denn diese hatten inzwischen auch in der Schule Musikunterricht, da habe er sich natürlich nicht blamieren wollen. Sehr hilfreich war dabei für ihn das Buch „Übungsprogramm Musiklehre“ von Lisl Hammaleser, das er auch heute noch besitzt. Dass es über die Jahre oft durchblättert wurde, sieht man ihm an. Jahrzehntelang bot Günter Seng die Ausbildung für die tiefen Blechblasinstrumente an, war nicht nur Jugendleiter, sondern auch Zweiter Vorsitzender des Vereins. Zudem organisierte er Auftritte bei Beerdigungen und besuchte Jubilare.

Ausgeholfen hat der Musiker auch bei den Festtagen lange gerne, war zeitweise sogar Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Plüderhäuser Festtage. 2022 hat er sich hier aber, wie er sagt, zum letzten Mal beteiligt. Will er denn dann nun auch das Spielen beim Musikverein einstellen? Nein, er will dabeibleiben „solang' se mich noch wollet“, antwortet er auf die Frage. Und solange es die Gesundheit erlaube. Wichtig sei ihm jetzt aber, dass die Jugend eine Chance bekomme. Deswegen habe er sich auch von der ersten auf die dritte Posaunenstimme zurückgezogen.

Höhepunkte des Musiker-Daseins

Seine Highlights während der Zeit im Musikverein seien die vielen Ausflüge gewesen, zum Beispiel nach Frankreich, Österreich oder Italien. „Ich habe schon einiges erlebt“, stellt er fest. Früher seien auch die Feste, auf denen der Verein gespielt habe noch gemütlicher gewesen. Eine Änderung, die sich seit seinem Beginn im Verein vollzogen hat, findet er aber gut: Inzwischen seien viel mehr Frauen aktiv als früher.

„Mich hat die Blasmusik immer interessiert“, sagt Günter Seng auf die Frage, warum er solange dabeigeblieben ist. Er sei nun der Älteste in der Gemeindekapelle Plüderhausen, das Musizieren mache ihm aber immer noch Spaß und auch im Kreis der jüngeren Mitglieder fühle er sich wohl. Im Nachhinein, sagt er, kommen ihm die vergangenen 70 Jahre wie eine kurze Zeit vor.

Neujahrskonzert der Gemeindekapelle Plüderhausen am 22. Januar

Das nächste Mal spielt Günter Seng mit der Gemeindekapelle Plüderhausen am Sonntag, 22. Januar.

Um 17 Uhr beginnt dann das Neujahrskonzert in der Staufenhalle. „Ein bisschen Wehmut wird an diesem Konzertabend durch die Staufenhalle wehen, ist es doch das Abschiedskonzert des Dirigenten Stefan Eitel, der aus beruflichen Gründen nicht mehr die Gemeindekapelle dirigieren kann“, heißt es in der Ankündigung des Musikvereins.

Zu Beginn des Stuhlreihenkonzertes werde ein Bläserensemble aus der aktiven Kapelle die Bühne betreten und mit einem Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart das Konzert eröffnen. Ihm folge das vor einem knappen Jahr neu gegründete Vorstufenorchester unter der Leitung von Betina Ziesel, eine Konzertpremiere. Diesen Vorträgen schließt sich der der gemeinsamen Jugendkapelle Hohberg-Urbach-Plüderhausen an, die von Tamara Heinzl-Kovac und Johannes Schopf dirigiert wird. Nach der Sektpause betritt dann das aktive Orchester der Gemeindekapelle die Bühne.

Das ist geboten

Dann stehen Melodien und Werke aus unterschiedlichen Genres auf dem Programm. Ein bekannter Wiener Klassiker und ein Konzertstück für zwei Soloklarinetten von Felix Mendelssohn Bartholdy werden ebenso zum Besten gegeben wie ein Arrangement der britischen Rockband „The Police“, eine Erinnerung an „Sisi“, die sinfonische Dichtung „Pilatus - Mountain of Dragons“ von Steven Reineke und „Into the Empire“. In der festlich-feierlich dekorierten Staufenhalle sei also für jeden etwas dabei.