Ein zwölfjähriges Mädchen wird am helllichten Tag auf dem Wasserspielplatz an der Rems von einem Fremden angefasst und geküsst.

Ein 29-Jähriger spricht mehrere Frauen am Badesee an, fasst sie zum Teil auch an, macht mit der Hand „Onanierbewegungen“ in Richtung der Frauen und wird ausfallend.

Vier Jugendliche stehlen Artikel aus einem Discounter in der Bahnhofstraße, drücken eine Kassierin an die Wand und drohen einem Zeugen, der sich ihnen in den Weg stellt, ihn