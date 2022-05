Soll Plüderhausen mehr Fotovoltaik-Anlagen bekommen?

Als wichtigen Schritt zur Klimaneutralität, aber auch als rentable Investition für die Gemeinde, hatte die SPD-Fraktion den Ausbau der Fotovoltaik in Plüderhausen angepriesen. Und in einem Antrag kürzlich nicht nur eine weitere Errichtung auf der Hohbergschule, sondern auch eine Freiflächenanlage auf dem Gemeindegebiet gefordert.

Das grundsätzliche Ziel, mehr erneuerbare Energien in Plüderhausen zu etablieren, stieß sowohl auf Verwaltungsseite als auch beim Gemeinderat auf positive Resonanz. „Wir sind uns einig, dass das ganz wichtig ist“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber in der jüngsten Sitzung des Gremiums. An der Hohbergschule sei deshalb auch Fotovoltaik geplant, „aber es ist gerade sehr herausfordernd, eine Anlage zu bekommen“. Auch eine Freiflächenanlage sowie Fotovoltaik auf der Schlossgartenschule, die bald zu einem Kinderhaus umgebaut wird, habe man seitens der Verwaltung geprüft.

Noch Potenziale an der Hohbergschule

Bauamtsmitarbeiter Andreas Fichtner erläuterte, dass für die Anlage auf dem Gebäude C der Hohbergschule 100.000 Euro im Haushalt eingestellt seien. Den dadurch erzeugten Strom will die Gemeinde selbst verwenden. Denn „durch die Digitalisierung ist der Stromverbrauch gestiegen, den wir durch die Umstellung auf LED erst runtergeholt hatten“. Weitere potenzielle Flächen zur Energiegewinnung seien auf den Gebäuden des Schulzentrums vorhanden.

Schlossgarten-Schulgebäude: Eher schwierig

Auch auf dem Gebäude der Schlossgartenschule sei Fotovoltaik grundsätzlich möglich, berichtete Fichtner. „Es müssten aber wegen des Denkmalschutzes zusammenhängende Flächen sein.“ Nun habe das mehr als 100 Jahre alte Gebäude aber zahlreiche Dachgauben, die das erschwerten. „Es wäre denkbar, den Aufzugsschacht auf drei Seiten mit einer Anlage zu versehen.“

An Freiflächen fehlt es in der Gemeinde

Was die Freiflächen anbelangt, so sei dafür eine Fläche von mindestens fünf Hektar notwendig, damit es sich für den Betreiber rentiert. So eine Fläche gebe es im Gemeindegebiet aber nicht, wie eine Prüfung der Netze BW ergeben habe.

Und ganz grundsätzlich sei die Gemeinde laut dem Gebäudeenergiegesetz dazu verpflichtet, alle Neubauten, die keine Wohngebäude sind, mit einer Anlage zu versehen. „Luft-Wärmepumpe und Fotovoltaik – so sollten wir grundsätzlich vorandenken“, sagte Fichtner.

Freiflächen im Aichenbach prüfen lassen oder nicht?

Marcel Schindler dankte im Namen der SPD-Fraktion für die schnelle Prüfung des Antrags und die umfassende Antwort der Verwaltung. Das Thema Freiflächen wollte er aber ganz grundsätzlich noch einmal prüfen lassen – zumal im Aichenbach eine Fläche von viereinhalb Hektar zur Verfügung stünde, die nur knapp unter der Rentabilitätsgrenze liegt. Ob es ein Problem sei, dass der Netzverknüpfungspunkt, also die Schnittstelle zum Übertragungsnetz, acht Kilometer entfernt sei, wollte er wissen. „Je weiter es von einem Verknüpfungspunkt entfernt ist, desto unwirtschaftlicher wird es“, antwortete Fichtner.

Und Bürgermeister Treiber sagte, die Gemeinde habe schon mit anderen Betreibern gesprochen, die sogar größere Flächen als Minimum anlegen würden. Außerdem gebe es im Aichenbach viele Eigentümer. Kurzum: „Es wäre eine Herausforderung, das hinzubekommen.“ Die Gemeinde würde daher stattdessen in den nächsten Jahren lieber kontinuierlich in Fotovoltaik auf Schuldächern und anderen gemeindeeigenen Gebäuden investieren.

Lieber Fotovoltaik-Anlagen auf bereits versiegelten Flächen?

Das sah die Mehrheit des Gremiums ähnlich. Freiflächen sollten erst dann genutzt werden, wenn alle versiegelten Flächen bebaut sind, meinte CDU-Rat Reiner Schiek. Und sein Fraktionskollege Andreas Theinert, der den Antrag der SPD grundsätzlich unterstützte und betonte, wie froh er sei, dass der neue Bürgermeister so offen für diese Technologie ist, meinte: „Da kann man die Flächen besser nutzen.“ Grundsätzlich könne man das schon prüfen, meinte Erich Wägner (GLU), der die größeren Potenziale für Fotovoltaik in der Gemeinde indes bei bereits versiegelten Flächen sah – etwa auf Supermarktparkplätzen oder entlang der Bahngleise.

Eine Idee, die auch Silvan Vollmar (FW-FD) zusagte, der zugleich betonte, dass man den Bereich im Aichenbach gar nicht erst untersuchen müsse. Denn „die ist schon relativ früh ab 5 Uhr nachmittags verschattet“. Außerdem könne man den Bauern nicht alle Äcker und Wiesen wegnehmen.

"Die Botschaft ist angekommen"

Der Antrag des SPD-Rats Marcel Schindler, zu dem Thema einen Experten einzuladen, wurde dann auch mit großer Mehrheit abgelehnt.

Bürgermeister Benjamin Treiber fasste schließlich die grundsätzlich positive Haltung des Gremiums zur Fotovoltaik zusammen: „Die Botschaft ist angekommen. Ich glaube nicht, dass wir dazu einen Grundsatzbeschluss brauchen.“ Der Ausbau soll in den kommenden Jahren auch so vorangetrieben werden.