Die Pflanzenkübel an der Staufenhalle oder am Kreisverkehr und die Blumenkästen am Rathaus verschönern Plüderhausen seit vielen Jahren. Die Pflanzen werden vom Bauhof selbst in einem Gewächshaus gezüchtet, das die Gemeinde einst von einem Gärtner übernahm, der im Ruhestand noch für mehrere Jahre ehrenamtlich mithalf und so der Remstalgemeinde zu günstigem öffentlichem Grün verhalf.

Seit 1999 hat der Bauhof selbst die Überwinterung der Pflanzen sowie das Setzen im Frühjahr übernommen.