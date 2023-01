Statt Containern: "To good to go" bei Edeka, "Zweite-Chance-Box" bei Abramzik

Noch essbare Lebensmittelabfälle aus der Tonne klauben? Für manche Menschen ist’s eine Hilfe in der Not, die das Überleben sichert, andere retten aus Überzeugung Lebensmittel vor dem Abfalleimer. Allerdings ist das sogenannte „Containern“ in Deutschland verboten.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) haben nun in einem gemeinsamen Schreiben an die Justizminister der Länder angeregt, Containern zu legalisieren. Es sei „absurd“, so Özdemir, dass Menschen dafür bestraft werden können, wenn sie noch brauchbare Lebensmittel aus Abfallcontainern mitnehmen“.

Wo kommen Lebensmittelreste in Plüderhausen, Winterbach, Remshalden hin?

Wir haben die Diskussion zum Anlass genommen, um bei den Einzelhändlern in der Region nachzufragen, wie sie es mit abgelaufenen, aber noch brauchbaren Lebensmitteln halten.

Bei Alexander Mangold rennt man mit einer solchen Frage offene Türen ein. Der 30-Jährige betreibt seit September 2020 den Edeka-Markt in Plüderhausen. Hier holen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Tafel Schorndorf“ Waren ab, die nicht mehr lange haltbar sind. „Und dann arbeiten wir eng mit „To good to go“ zusammen“, ergänzt Mangold.

Tüten für 4,50 Euro mit 13,50 Euro Warenwert

Seit Oktober des vergangenen Jahres bietet er täglich bunt gemischte Tüten an. „Inzwischen verkaufen wir sicher 60 Tüten pro Tag.“ Da gibt es sogar unterschiedliche Kategorien: Backwaren, Kühlwaren, Obst und Gemüse sowie eine Überraschungstüte.

„Die Tüten kosten 4,50 Euro, beinhalten aber einen Warenwert von 13,50 Euro“, erklärt Mangold.

Lebensmittel retten per App

Die Tüten werden über die App „To good to go“ vertrieben. Auf der Webseite oder über die Anwendung auf dem Handy können die Nutzer suchen, wo Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet werden können. Nach eigenen Angaben des Unternehmens haben sich bisher 9,3 Millionen Kunden registriert.

Dem gegenüber stehen in Deutschland rund 17.800 Einzelhändler, Bäcker und Metzger, die ihre Waren über die App anbieten. Die Anmeldung ist auch für sie kostenlos. Pro Überraschungstüte wird aber eine Provision von 1,19 Euro berechnet. Die Kundinnen und Kunden zahlen online im Voraus. Einmal im Vierteljahr erhält der Anbieter dann eine Abrechnung und das über den Tütenverkauf erwirtschaftete Geld.

Zwei Tütenrunden pro Tag

Tatsächlich werde das Angebot wirklich gut angenommen, findet Alexander Mangold. „Die Leute kommen aus dem ganzen Umkreis, sogar aus Schwäbisch Gmünd und Schwäbisch Hall, um die Tüten abzuholen.“ Eine erste Tütenrunde stellt er zwischen 10.30 und 12 Uhr bereit, eine zweite Runde der Tüten geht nachmittags über den Verkaufstisch. „So haben mehr Menschen die Chance, eine solche Tüte zu ergattern“, erklärt er.

Warum er bei der Initiative mitmacht? „Vom finanziellen Aspekt her ist Wegwerfen günstiger“, findet er. Schließlich muss er auch Personal bereitstellen, das die Waren für die Tüten abzählt und verteilt. „Aber auf diese Weise kann ich der Kundschaft was zurückgeben, schließlich ist’s zurzeit bei allen bissl knapper.“ Abgesehen davon seien die Lebensmittel ja noch gut, ein Jammer wäre es, sie wegzuwerfen. So will er der Verschwendung entgegenwirken.

Weit im Voraus planen, reflektierter Einkauf

Und wie es beim Supermarkt Abramzik in Winterbach mit Lebensmitteln im Müllcontainer aussieht? Katja Abramzik erklärt: „Wir versuchen, dass es gar nicht so weit kommt.“ Man habe dafür mehrere Maßnahmen ergriffen, dass die Lebensmittel erst gar nicht im Müll landen.

Auch in Winterbach arbeitet man eng mit der „Tafel Schorndorf“ zusammen. Zudem gibt’s einen Plan mit Lebensmitteln, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen. Diese werden dann sehr frühzeitig reduziert. „Wir planen weit im Voraus, was wir wahrscheinlich nicht mehr verkauft bekommen.“

Hasenfutterbox als Endstation für angemacktes Gemüse

Zudem gibt’s eine „Zweite-Chance-Box". Julia Abramzik erklärt: „Wenn die Radieschen im Bund nicht mehr gut sind, kommen sie in eine Tüte hinein“, in der mehrere Gemüse-Teile zu finden sind, und werden günstiger verkauft. Was gar nicht mehr schön ist, landet zusammen mit Kohlrabi-Blättern und Karotten-Grünzeug in einer Hasenfutterbox.

„Außerdem holen wir vom Großmarkt jeden Tag frisches Obst und Gemüse.“ Dabei plane man sehr kurzfristig. Nach einem abendlichen Check wird am nächsten Morgen eingekauft.

„So landen tatsächlich nur Sachen in der Tonne, die total kaputt sind, runtergefallene Joghurts, auch Lebensmittel, die keiner mehr aus dem Müll fischen will.“ Man sei sehr dahinter her, dass es sich gar nicht lohne, in die Abramzik-Mülltonnen zu gucken.

Container nicht frei zugänglich

Und wie sieht es bei Rewe in Remshalden aus? Unsere Anfrage beim lokalen Marktbetreiber wird an die zentrale Pressestelle weitergeleitet. Hier verweist man darauf, dass „59 Prozent der in Deutschland entstehenden Lebensmittelverluste“ in privaten Haushalten anfielen. Im Handel entstünden nach Daten des Statistischen Bundesamtes deutschlandweit lediglich sieben Prozent Lebensmittelverluste.

Hier würden Lebensmittel in der Regel zu Abfall, wenn sie ihre spezifischen Eigenschaften stark eingebüßt hätten, den gesetzlichen Hygienevorschriften nicht mehr genügten oder aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürften. „Die Container sind vor diesem Hintergrund grundsätzlich nicht frei zugänglich auf dem Betriebsgelände. Auch deshalb kommt es bei unseren Märkten eher selten zum „Containern“.“

Zusammenarbeit mit Tafelorganisationen

Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht wird, würden zudem oft um 30 Prozent preisreduziert angeboten. Grundsätzlich seien alle Märkte der Kette in der Verantwortung, dass so wenig Lebensmittel wie möglich vernichtet werden müssen. So verkauften sie im Jahresdurchschnitt mindestens 98 Prozent ihrer Lebensmittel.

„Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber unbedenklich verzehrt werden können, gibt die Einzelhandelskette bereits seit 1996 kostenlos an die aktuell bundesweit mehr als 960 Tafelorganisationen ab. „Ergänzend kooperieren Märkte auch mit Foodsharing-Initiativen.“ Hinzu kämen lokale Kooperationen mit vergleichbaren Vereinen und Einrichtungen, heißt es aus der Zentrale.