Staufenhalle Plüderhausen: Fluchttreppe bauen, um Empore wieder nutzen zu können?

Weil sie nicht mehr den Brandschutzvorschriften entspricht, ist die Empore der Staufenhalle in Plüderhausen seit geraumer Zeit nicht mehr nutzbar. Sie bräuchte nämlich als weiteren Rettungsweg eine Fluchttreppe. Das Problem ist seit mehreren Jahren bekannt. Investiert wurde in Plüderhausen bislang aber nicht.

Da die Ratsstube jetzt neu verpachtet wird und in diesem Zuge auch der Küchenbereich der Halle saniert wird, stand das Thema Empore nun wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die FW-FD-Fraktion hatte bei den Haushaltsberatungen dazu einen Prüfantrag gestellt. „Bei einer Neuausrichtung der Nutzung von Ratsstube und Halle ist es nicht dauerhaft tragbar, dass die Empore nicht genutzt werden kann“, heißt es darin.

Diese drei Varianten wären als Fluchttreppen denkbar

Im Gremium wurden nun drei mögliche Varianten für einen zweiten Rettungsweg vorgestellt. Die günstigste wäre mit voraussichtlich 150.000 Euro eine Stahlkonstruktion an der Südfassade. Variante 2 wäre ein Treppenhaus-Anbau an der Südfassade, in den sich auch ein Stuhllager integrieren ließe (geschätzte Kosten: 260.000 Euro). Und die dritte Variante wäre ein Fluchtweg über das bestehende Treppenhaus in der benachbarten Pächterwohnung. Dazu wäre jedoch der Einbau eines Zwischenpodests notwendig. Außerdem müssten die bestehenden Wohnungen aus Brandschutzgründen ebenfalls umgebaut werden. Mit rund 360.000 Euro wäre dies die teuerste Variante.

„Variante 3 müssten wir gleich umsetzen vor der Sanierung“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber. „Wir würden aber nicht raten, diese Variante umzusetzen“.

Wird die Empore in der Staufenhalle überhaupt benötigt?

Im Gemeinderat fand diese Variante dann auch keine Unterstützer. Klaus Harald Kelemen (SPD) meinte: „Die Praktikabilität muss gewinnen, das muss man der Schönheit opfern“, er würde deshalb die einfache Lösung bevorzugen. Einstimmig lehnte das Gremium dann auch die Variante drei ab.

Weitestgehend einig waren sich die meisten Räte auch beim grundsätzlichen Ziel. „Die Empore müssen wir unbedingt wieder herstellen, damit die auch genutzt werden kann“, sagte Thomas Reißig (SPD). Schließlich gebe es da fast 180 zusätzliche Plätze, die bei Veranstaltungen momentan unbesetzt blieben. „Wir haben eine Empore, die sollte bitte auch funktionieren“, meinte Claudia Jensen (FW-FD). Und ihr Fraktionskollege Thomas Schwenger sagte, er würde sich freuen, „wenn die Halle wieder ihren ursprünglichen Nutzen hat“.

Zweifel äußerte indes Erich Wägner (GLU). „Die Staufenhalle ist unser Zentrum, wie wollen Kultur stärken und den Ort beleben. Aber: Für wie viele Veranstaltungen machen wir das?“ Schließlich gehe es um mindestens 150.000 Euro, „die wir nicht haben“. Er plädierte deshalb dafür, die Entscheidung noch mal zu vertagen.

Durchaus denkbar: Ein Stuhllager in der Fluchttreppe?

Dem stimmte eine Mehrheit des Gremiums dann auch zu. Bei den Haushaltsberatungen für 2024 soll das Thema noch einmal aufgegriffen werden. Für dieses Jahr sind im Haushalt ohnehin keine Mittel für eine Fluchttreppe eingestellt.

Geklärt werden soll dann auch, ob eine einfache Fluchttreppe in Stahlkonstruktion gebaut wird – oder die Variante mit dem Treppenhaus-Anbau, in die ein ebenerdig zugängliches Stuhllager integriert werden könnte. Dafür sprach sich Andreas Fichtner vom Bauamt ausdrücklich aus. „Ich denke da an meine Kollegen bei den Veranstaltungen, die Stühle tragen müssen.“

Bürgermeister Benjamin Treiber unterstützte dies: Denn „das wäre für die nächsten Jahre sehr praktisch und würde Kosten und Zeit einsparen“.

Auch CDU-Rat Andreas Theinert fände ein Stuhllager grundsätzlich „sympathisch“, „was mir aber unsympathisch ist, das ist der Preis“. 260.000 Euro wären für die finanzschwache Gemeinde tatsächlich eine erhebliche finanzielle Belastung.