An diesem Mittwoch, 8. März, ruft die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In Plüderhausen sind nach derzeitigem Stand zwei Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen, wie Pascal Schill, Leiter des Amts für Bildung und Betreuung, auf Nachfrage unserer Zeitung meldet: das Kinderhaus Goldacker und der Waldkindergarten „Am Fuchsbau“. In beiden Einrichtungen gibt es eine Notbetreuungsgruppe.