SV Plüderhausen sammelt für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Die Fußballabteilung des SV Plüderhausen sammelt Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. „Auch wir als Verein sind in Gedanken bei allen Betroffenen in der Türkei und in Syrien“, schreibt der Verein. „Spieler und Fans unseres SVP trauern um Angehörige, hoffen dass Vermisste gefunden werden und wünschen den zahlreichen Helfern vor Ort viel Kraft bei den Hilfsmaßnahmen. Auch die Fußballabteilung möchte deshalb die Opfer unterstützen.“

Wann und wo wird gesammelt?

Innerhalb des Vereins und am Sonntag, 19. Februar beim ersten Rückrundenspiel zu Hause gegen den TSV Miedelsbach werden Geldspenden gesammelt, die der Verein an die Aktion „Deutschland hilft“ überweisen will. „Kommen Sie gerne auf uns, sprechen uns an oder kontaktieren Sie uns über Facebook“, bittet die Fußballabteilung des SV Plüderhausen.