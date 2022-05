SV Plüderhausen: Von Corona hart getroffen - kommt bald Sportgelände im Osten?

Die Pandemie war für alle herausfordernd. Für Sportvereine, die ihren Betrieb teilweise komplett einstellen mussten, ganz besonders. Davon berichtete der Vereinsvorsitzende Michael Oesterle jüngst bei der Hauptversammlung des SV Plüderhausen.

Vorsitzender kritisiert Einschränkungen

Oesterle kritisierte die zeitweisen Einschränkungen für Ungeimpfte, begrüßte, dass es nicht zur Impfpflicht kam, und freute sich, dass inzwischen wieder etwas Normalität eingekehrt ist. Denn die Zeit der Einschränkungen habe den Sport behindert und dazu geführt, dass Übungsleiter ihr Amt niedergelegt und Mitglieder dem Verein den Rücken gekehrt hätten. Besonders hart hätten die Corona-Maßnahmen die Turnabteilung und die Fußballjugend getroffen. Im Turnen würden immer noch Trainer und eine neue Abteilungsleitung gesucht. Bei der Fußballjugend fehle es eher am Nachwuchs.

Vorwürfe von Eltern und finanzielle Schieflage

Reha-Sport, Jumping oder Taekwondo hätten vorübergehend auf dem Gänswasen eine neue Heimat gefunden. Oesterle erinnerte außerdem daran, dass andere Vereine die offenen Kunstrasen benutzt hätten für verbotene Trainingseinheiten. Und dass manche Eltern dem SV vorgeworfen hätten, nichts für die Fußballjugend zu tun. „Nun haben wir in den kommenden Jahren die harte Aufgabe, den entstandenen Schaden wieder zu beheben.“

Auch finanziell sei 2021 kein leichtes Jahr gewesen – ohne Einnahmen aus Festtagen, Flohmarkt oder der Bewirtung bei Heimspielen. Trotz dreier Hallen seien zudem die Kapazitäten knapp – auch wegen der Sitzungen in der Staufenhalle.

Was jetzt geplant ist

Durch die Erweiterung und den Umbau der Geschäftsstelle will der SV künftig mehr Sport in kleineren Gruppen anbieten können. Im Sommer würden Reha-Sport, Jumping und Tanzen wieder nach draußen verlegt, um den letzten großen Bereich umzubauen. Um den Umbau stemmen zu können, würden noch weitere Freiwillige benötigt. Auch sei die Taekwondo-Abteilung noch immer auf der Suche nach einer 200 bis 300 Quadratmeter großen Halle.

2022 werden wieder die Festtage stattfinden. Dazu werden noch Helfer gesucht.

Sportgelände Ost als Chance?

„Es war kein einfaches Jahr, vieles ist kaputtgegangen“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber bei der Hauptversammlung des SV. „Im Verein wurde viel Engagement gezeigt, trotzdem hat die Jugend sehr gelitten.“ Treiber wünschte viel Erfolg, und dass alles wieder besser wird. Er äußerte sich auch zu der Idee, das Sportgelände vom Gänswasen in den Osten Plüderhausens, bei den Angelseen, zu verlegen. Das Sportgelände Ost biete eine Möglichkeit der strukturellen Verbesserung. Denn es schaffe Platz für Gewerbe und damit eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liege bereits vor. Jetzt müsse der Gemeinderat darüber entscheiden. Bürgermeister Treiber will zu dem Thema die Diskussion weiter führen und dazu mit dem SV in Kontakt bleiben.

Wahl-Ergebnisse

Vor den Neuwahlen wurden noch Olav Schwamberger und Martin Schneider (Abteilungsleiter Fußballjugend), Michael Reißig (stellv. Abteilungsleiter Tischtennis), Ralph Feichtinger (Abteilungsleiter Badminton), Dorothee Zeutschler (stellv. Abteilungsleiterin Leichtathletik), die Beisitzerin Katja Schiek und der Kassenprüfer Andreas Link verabschiedet. Oesterle bedankte sich bei ihnen für die vielen Jahre der Unterstützung im Verein mit ihren Funktionen und Aufgaben.

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt. Michael Oesterle bleibt 1. Vorstand, Wolfgang Albrecht stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister, Volker Fritz stellvertretender Vorsitzender, Karl Abt und Andreas Bäuchle Beisitzer. Die Geschäftsführerin Susanne Fuchs ist weiterhin als beratendes Mitglied im Vorstand tätig. Alle wurden einstimmig ins Amt wiedergewählt.

Zahlreiche Ehrungen

Die Ehrennadel in Silber für über 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Andreas Bäuchle, Florian Letsch, Hans-Peter Seibold, Birgit Sonnek.

Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre gab es für: Wolfgang Albrecht, Bodo Durian, Ronald Gütler, Helmut Käser, Sonja Machau, Thomas Schneider.

Die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Dr. Thomas Häußermann, Ursula Jensen-Kopp, Adolf Mundl, Lothar Spannaus, Karl Weller.

Die Verdienstnadel in Silber für 10 Jahre erhielten: Jürgen Heinle (Handball), Franziska Scheuing (Turnen), Katja Schiek (Badminton), Yvonne Wörner (Turnen).

Die Verdienstnadel in Gold für 20 Jahre gab es für: Michael Danner (Handball), Susanne Fuchs (Geschäftsstelle), Jutta Marcuccitti (Turnen).

Die Verdienstnadel in Gold für 30 Jahre erhielten: Ulrich Engele (Tischtennis), Michael Figiel (Handball), Volker Fritz (Handball/Vorstand), Michael Oesterle (Fußball/Vorsitzender).

Und die Verdienstnadel in Gold für 40 Jahre erhielt Ralph Feichtinger (Badminton).