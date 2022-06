Trinken für den guten Zweck: Plüderhäuser Bürgerstiftung präsentiert neuen Wein

Guten Wein trinken – und dabei noch etwas Gutes tun: Das ist die Idee hinter dem Bürgerstiftungs-Wein in Plüderhausen. Im Rathaus wurden die zwei neuen Jahrgänge jüngst vorgestellt.

Zu erwerben gibt es jetzt einen Zülnhardt „Grauburgunder trocken“ von 2021 sowie eine Zülnhardt Rotwein-Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot aus dem besonders öchslereichen Jahrgang 2018.

Beide Weine kommen aus dem Hause Mayerle vom Bauersberger Hof in Remshalden, das bereits vor fünf Jahren zwei Bürgerstiftungs-Weine gekeltert und abgefüllt hat. Die Weinetiketten erneut gestiftet hat die Plüderhäuser Firma Etiket Schiller.

Der Stiftungsvorsitzende und Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber sowie Manfred Schneider und Andreas Schaffer vom Stiftungsrat haben sich vom Kellermeister Matthias Mayerle die beiden Weine fachkundig erläutern lassen – und natürlich auch selbst davon gekostet.

Was der Weißwein bietet

Der Grauburgunder ist trocken ausgebaut, hat einen Säuregehalt von 6,2 Gramm pro Liter und eine Restsüße von 7,7, ist also eher nichts für Liebhaber halbtrockener oder lieblicher Weine. Laut Kellermeister Mayerle duftet er nach Mirabellen, gelben Äpfeln, Birnen und Quitten, begleitet von einer Mandelnote. Am Gaumen soll er sich mit sehr viel Schmelz und einer anregenden Säure sowie einer zarten Fruchtsüße präsentieren. Der trockene Weißwein kann zu allen Gängen gereicht werden. Er harmoniert gut mit Meeresfrüchten, kräftigem Seefisch, Pasta sowie reifem Weichkäse.

Wie schmeckt die Rotwein-Cuvée?

Die Rotwein-Cuvée besteht aus den ursprünglich klassisch französischen Sorten Cabernet Sauvignon sowie Merlot, die wegen des Klimawandels inzwischen auch sehr gut in Württemberg gedeihen. Der Rote hat eine Restsüße von 6,2 Gramm pro Liter und einen Säuregehalt von 4,5.

Laut Matthias Mayerle lassen sich in ihm Aromen von Kirschen, Pflaumen, dunklen Beeren, Veilchen, Pfeffer, Rosmarin und Nelken erriechen. Am Gaumen präsentiert er sich sehr fruchtbetont und mit einer anregenden Würze. Eine Empfehlung des Kellermeisters: Der Wein passt sehr gut zu einem gebratenen Rinderfilet mit Kartoffelgratin.

Wo kann man ihn probieren und erwerben?

Wer den neuen Stiftungswein selbst probieren möchte, hat dazu beim „Treff an der Rems“ am nächsten Mittwoch, 29. Juni, in Plüderhausen erstmals die Gelegenheit. Der diesjährige Auftakt des After-Work-Treffs wird von der Bürgerstiftung gestaltet.

Dort kann der Wein auch erworben werden. Der Preis für eine Flasche beträgt zehn Euro. Pro verkaufter Flasche gehen 1,50 Euro an die 2009 gegründete Bürgerstiftung Plüderhausen. Sie fließen in soziale und kulturelle Projekte in der Gemeinde, wie etwa die Kinder- und Jugendbuchtage, die kommendes Jahr wieder stattfinden sollen. Beim letzten Weinprojekt der Bürgerstiftung 2017 sind auf diese Weise rund 1100 Euro eingenommen worden.

Die beiden Weine können ab Anfang Juli dann in folgenden Verkaufsstellen erworben werden: in Melis Lädle in Urbach sowie im La Fleur - Blumenhaus Hubschneider und im Buchladen Donner in Plüderhausen.