„Badesee gesperrt“ heißt es aktuell an etlichen Schildern rund um den Plüderhäuser Badesee. Außerdem gilt ein Badeverbot. Wenig einladend klingt das. Etlichen Menschen aber ist das gleich. Rund 1000 Badegäste wagen sich an diesem Samstag und Sonntag jeweils doch hinter die abschreckenden Schilder. Was sie finden? Einen geöffneten Kiosk, einladende Sanitärräume, einen gut bevölkerten Spielplatz, reichlich Sonnenhungrige auf der Liegewiese. Ganz normale Seebad-Stimmung