Umbau der Schlossgartenschule: Klaus Harald Kelemens letzter Appell

Dass die Schlossgartenschule saniert und in eine sechsgruppige Kindertagesstätte umgebaut werden soll, war eigentlich schon länger klar. Ein letzter, endgültiger Entschluss dazu wurde nun mit großer Mehrheit im Gemeinderat gefasst – allerdings nicht ohne dass die Gegner des Umbaus sich noch einmal aufgebäumt hätten.

Projekt noch stoppen?

„Wir haben eine letzte Chance, das Projekt zu stoppen“, appellierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Harald Kelemen. Es werde wesentlich teurer als geplant, die Perspektive für den DRK Ortsverein, der dort eine Garage hat und Zufahrtsmöglichkeiten braucht, sei noch nicht geklärt und auch die Raumsituation findet Kelemen nicht optimal gelöst. Die Schlossgartenschule empfindet er als „die gute Stube von Plüderhausen“, ihre Zukunft sähe er lieber als Begegnungsstätte. Zuspruch bekam er von seinem Fraktionskollegen Thomas Reißig, bei den meisten Gremiumsmitgliedern kamen seine Bitten aber nicht gut an.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Scheurer kritisierte die Verwaltung allerdings ebenso dafür, dass sie noch keine Zufahrtsmöglichkeit für das DRK gefunden hat. „Wir müssen so schnell wie möglich eine Lösung finden“, antwortete Bürgermeister Benjamin Treiber, wies aber auch darauf hin, dass der Rat die Zukunft der Schlossgartenschule über lange Zeit hinweg diskutiert habe und eine Lösung natürlich von den konkreten Bedingungen vor Ort abhänge - und somit erst nach der Entscheidung des Gremiums gefunden werden könne. „Das hängt zusammen.“

Aufzugsschacht wird bald errichtet

Bei vier Gegenstimmen beschloss der Rat den Umbau der Schlossgartenschule zur Kita. Nun wird die Gemeindeverwaltung die Gewerke nach und nach in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Architekturbüro Nitschke und den jeweiligen Fachplanern ausschreiben. Als eine der ersten Maßnahmen soll ein Aufzugsschacht errichtet werden. Auch die Maschinentechnik für den Aufzug und die Entkernungsarbeiten sind Prioritäten. Erste Bauarbeiten sollen zeitnah ausgeführt werden, da der Bedarf an Kita-Plätzen in der Gemeinde hoch ist.

Förderung vom Land in Höhe von 1,2 Millionen Euro

Die Kosten für die Sanierung und den Umbau schätzt die Verwaltung momentan auf etwa 4,8 Millionen Euro. Das Land fördert das Projekt mit einer Investitionshilfe in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Das Baugenehmigungsverfahren läuft laut der Gemeindeverwaltung noch, das Vorhaben sei aber weitestgehend mit dem Landratsamt abgestimmt.

Die Verwaltung warnte schon jetzt, dass Vergabeentscheidungen für bestimmte Maßnahmen mitunter kurzfristig getroffen werden müssten. Der Grund: Die Vorlieferanten der ausführenden Firmen bieten diesen aufgrund der aktuellen Lage am Markt momentan nur äußerst kurze Preisbindungszeiträume. Die Gemeindeverwaltung wolle sich eng mit dem Gemeinderat abstimmen, ist aber der Meinung, dass eventuell Eilentscheidungen des Bürgermeisters bei dem Projekt im Interesse der Gemeinde liegen könnten.