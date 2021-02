Knapp 30 Bürger kamen zur Veranstaltung am Dienstagabend in der Staufenhalle, bis zu 140 verfolgten den Livestream im Internet. Das Interesse war trotz Corona-Bedingungen vorhanden an dem Thema, das die wohl letzte große politische Wegmarke des demnächst in den Ruhestand gehenden Bürgermeisters Andreas Schaffer werden könnte: der geplante Umzug der Schlossgartenschule ans Hohbergschulzentrum. Und damit verbunden auch die Standortentscheidung für ein zentrales Kinderhaus.

„Wir haben