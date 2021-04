Wer in einer sanierungsbedürftigen Straße wohnt, der ärgert sich schnell, wenn’s beim Auto- oder Fahrradfahren holprig wird. Investitionen in die Infrastruktur sind zumeist teuer, in Plüderhausen an vielen Stellen aber notwendig. Wir haben uns mit Ludwig Kern, Bauamtsleiter bei der Gemeinde, darüber unterhalten, was in der Gemeinde gut läuft, wo saniert werden muss und warum es nicht immer nur auf die Straßenoberfläche ankommt – und ihn gefragt, ob ein neuer Bürgermeister beim Thema