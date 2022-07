Viele Ukrainer in Plüderhausen angekommen - fast alle leben in privatem Wohnraum

Seit bald fünf Monaten befindet sich die Ukraine im Kriegszustand. Millionen Menschen haben das Land seitdem verlassen. Alleine in Deutschland wurden seit dem 24. Februar knapp 900.000 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert.

Laut dem Bundesinnenministerium handelt es sich bei 67 Prozent von ihnen um Frauen, etwa 38 Prozent sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre (hier die Quelle)

73 Personen in diesem Jahr erfasst

Auch in Plüderhausen sind zahlreiche Geflüchtete untergekommen – 73 Personen hat die Gemeinde laut Bürgermeister Benjamin Treiber in diesem Jahr erfasst. Fast alle davon sind privat untergekommen, lediglich vier Personen leben in einer von der Gemeinde angemieteten Wohnung – „wir dachten zunächst nur als Überbrückung, aber das wird wohl noch lange dauern“, so Treibers Einschätzung angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine, die er im Verwaltungsausschuss kundtat.

Strukturen wie das im Frühjahr etablierte Begegnungscafé und die zahlreichen Angebote der Kirchengemeinden würden daher wohl noch länger benötigt. „Dafür sind wir den Gemeinden dankbar“, so Treiber. Die Integration scheint bei den allermeisten auch sehr gut zu funktionieren, so der Eindruck der Verwaltung.

Gemeinde sucht weiter nach Wohnraum

Die Gemeinde bittet weiterhin darum, mitzuteilen, wo es in Plüderhausen noch freie Wohnungen gibt. „Wir sind auf der Suche nach weiterem Wohnraum.“ Dabei habe man die verpflichtende Quote bei der Unterbringung bereits übererfüllt. Auch, weil es auf dem Gemeindegebiet zwei Unterkünfte des Landkreises gibt, die darauf angerechnet werden.

„Es ist schön, dass die Gemeinde ihre Verpflichtungen erfüllen kann.“ Das könne sich aber schnell ändern, so Treiber. Angesichts der allgemein wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen sei man daher froh, dass es im Ort genügend Kapazitäten gebe.