Warum Brautmoden Joy aus Plüderhausen diesen Sommer schließt

13 Jahre ist es her, dass Marianne Schwenger aus Plüderhausen sich mit ihrem Brautmodengeschäft "Brautmoden Joy" im eigenen Haus ein zweites Standbein aufbaute. Zwei Zimmer, in denen früher ihre Kinder wohnten, funktionierte sie dazu zu gemütlichen Zimmern um, in denen allerlei Kleider und Accessoires ihr Zuhause gefunden haben. Nun will sie das Geschäft zum Sommer aber aufgeben und sich auf einen neuen Lebensabschnitt konzentrieren. In den nächsten Monaten wird sie aber erst einmal noch einige Bräute beraten.

„Wir waren gerade noch auf einer Messe“, erzählt Marianne Schwenger. Die Bräute, die nun im Anschluss noch kommen, will sie noch bedienen, eigentlich bis Ende Mai, eventuell aber auch noch bis in den Sommer. Ihre Ware hat sie ganz allgemein um 50 Prozent reduziert und würde ihr Geschäft mitsamt Kleidern, Spiegeln, Accessoires und allem, das eben dazugehört, dann auch im Ganzen verkaufen. Vielleicht gebe es ja jemanden, der, ebenso wie sie damals, den Schritt wagen und nebenberuflich Bräuten ihre Wünsche erfüllen möchte. Stünden private Räume zur Verfügung, sei damit auch kein ganz so hohes Risiko verbunden.

Durch eine Bekannte auf die Idee gekommen

Überhaupt auf die Idee gekommen, Brautkleider zu verkaufen, ist Marianne Schwenger durch eine Bekannte mit einem Brautmodengeschäft im Saarland. „Ich habe mit 40 Kleidern angefangen“, sagt sie. Aktuelle seien noch 60 da, sie habe aber auch schon mehr gehabt. Als gelernte Kinderkrankenschwester habe sie viel mit Krankheiten zu tun gehabt, besonders bei Kindern sei das auch nicht immer einfach zu beobachten gewesen. Der Verkauf von Brautkleidern sei dann auch ein emotionaler Ausgleich gewesen, schließlich stelle die Wahl eines Hochzeitskleids im Leben der meisten Menschen einen sehr schönen Moment dar. Und: „Ich bin eigentlich früher schon oft in Läden angesprochen worden, weil ich für die Verkäuferin gehalten wurde“, erzählt sie.

Der Verkauf lief zum Start des verborgenen Ladens in Plüderhausen dann gut an und auch über Mund-zu-Mund-Propaganda fanden viele Kundinnen ihren Weg zu Marianne Schwenger, teils auch vom Bodensee oder aus dem Schwarzwald. „Es war eine interessante Zeit“, sagt sie heute im Rückblick. Ihre Kundinnen hätten die privaten, kleinen Räume geschätzt, die gemütliche Atmosphäre.

Ausgesucht hat Marianne Schwenger stets die Kleider, die ihr auch selbst gefallen haben. Dabei setzte sie sich beim Einkaufspreis aber immer eine Obergrenze. „Wir haben immer mit Traumkleidern zu Traumpreisen geworben“, sagt sie. Sie wollte ihren Kundinnen schöne Kleider bieten, aber immer mit dem Wissen, dass die preisliche Obergrenze gesetzt sei. „Damit die Bräute wissen, wenn sie kommen, dann brauchen sie auch nicht mehr.“

Welche Art von Brautkleid ist momentan gefragt?

Der Stil der Kleider, die am meisten nachgefragt werden, habe sich über die Jahre hinweg sehr verändert. „Die Kleider werden aufwendiger“, sagt sie. Beliebt sind laut Marianne Schwenger zurzeit zum Beispiel Kleider mit „Tattoo-Optik“, das heißt, solche, bei denen die Ärmel und das Dekolleté aus fast unsichtbarem Stoff mit Spitzenverzierungen gemacht sind. „Zum Ändern ist das schwieriger“, sagt die Brautkleid-Verkäuferin. „Das muss alles sehr straff sitzen.“

Auch tiefe Rücken und Kleider in „Blush“-Tönen, also zarten Rosé- und Apricot-Farben, seien momentan gefragt. Grundsätzlich gelte aber immer: „Jede Braut muss es ausprobieren“, findet Marianne Schwenger. Es komme durchaus öfters vor, dass ihre Kundinnen mit bestimmten Vorstellungen auftauchen und sich am Ende ganz anders entscheiden.

Nicht immer fließen die Tränen

„Viele Bräute stehen heute sehr unter Druck“, weiß Marianne Schwenger. Beim Anprobieren gebe es aber nicht immer den einen „Wahnsinnsmoment“, in dem der Braut die Tränen kommen, weil sie das richtige Kleid gefunden hat. Wohl aber merke man, ob man sich in einem Kleid wohlfühlt, ob es einem gefällt und man sich vorstellen könnte, darin auf seinen Partner zuzuschreiten. Deshalb kann Marianne Schwenger trotzdem sagen „Jede Braut hat für sich schon ihren Moment.“