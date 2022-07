Warum ein Plüderhäuser Gemeinderat die Betreuungszeiten in Kitas verringern will

Kurz vor der Sommerpause steht in den Gemeinderäten alljährlich das leidige Thema Kindergartengebühren an. Leidig für die Eltern, weil eigentlich immer eine Erhöhung verkündet wird (dieses Jahr um 3,9 Prozent). Leidig aber auch für die Gemeinde Plüderhausen, weil der Kostendeckungsgrad durch die Gebühren immer noch viel zu niedrig ist. (2019 lag dieser bei lediglich 11,4 Prozent, im Coronajahr 2020 sogar bei nur 7,9 Prozent, neuere Zahlen liegen noch nicht vor.)

Thomas Reißig: "Ein Schlag ins Gesicht der Eltern"

Jedes Mal aufs Neue führt die Gebührenerhöhung aber auch zu Grundsatzdiskussionen im Gremium. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Eltern“, sagte am Donnerstagabend SPD-Rat Thomas Reißig. „Wir alle monieren, dass die Kosten unvorstellbar steigen, alles teurer wird – und auf der anderen Seite beteiligen wir uns genauso daran.“ Gerade für Geringverdiener seien die Gebührensätze schlicht zu hoch. „Da werden sich manche überlegen: Lohnt sich das Arbeiten überhaupt noch?“ Kitas sollten daher vielmehr gebührenfrei sein.

Die Kosten müsste aber das Land übernehmen, so die GLU-Rätin Elke Mück. Deshalb solle man möglichst auf die Landtagsabgeordneten einwirken, dass sich etwas in Sachen Gebührenfreiheit tut.

Benjamin Treiber: "Wir geben nur einen Teil der Kosten an die Eltern ab"

Bürgermeister Benjamin Treiber entgegnete: „Wir geben jedes Jahr nur einen Teil der Kosten an die Eltern ab.“ Er bat das Gremium deshalb darum, die vorgeschlagene Erhöhung mitzutragen – „auch mit Blick auf die Gemeindekasse“.

Ulrich Scheurer pflichtete dem bei: „Das ist schmerzhaft für die Betroffenen, wir können als Kommune aber keine Umverteilung betreiben.“ Außerdem sei die Qualität der Kitas hervorragend – und es gebe für Geringverdiener ja auch entsprechende Fördermöglichkeiten.

Nicht die Gemeinde, „die Eltern sollen erziehen“, findet Silvan Vollmar (FW-FD)

Es gab und gibt im Gremium aber auch ganz grundsätzliche Kritik an der Struktur der Kinderbetreuung. „Wir gehen als Gesellschaft in die falsche Richtung“, meinte Silvan Vollmar (FW-FD). Kindergartenarbeit, bekannte er, sei zwar sehr wichtig, „aber was ich sehr kritisch finde, ist der Bereich unter drei“. Das habe der Gesetzgeber den Kommunen zwar auferlegt, doch er erachte das für falsch. Nicht die Gemeinde, „die Eltern sollen erziehen“, meinte Vollmar.

Er forderte daher, dass im Kleinkindbereich das Angebot einer 50-Stunden-Betreuung pro Woche gestrichen wird. Wenn es ein solches Angebot gebe, „dann läuft doch etwas ganz schief in unserer Gesellschaft“, so Vollmar. Und zu den Eltern, die ihr Kind von 7 bis 17 Uhr gebucht haben, sagte er: „Das bringt Menschen hervor, die wir nicht haben wollen“, so der FW-FD-Rat. 40 Stunden pro Woche, das sei auch schon immens viel, könne er aber noch nachvollziehen. Grundsätzlich sollte die Gemeinde aber kein „Rundumwohlfühlpaket“ machen für die Eltern, meinte Vollmar.

Klaus Harald Kelemen: "Das ist unerhört"

Thomas Reißig (SPD) erwiderte: „Meine Frau ist aus der DDR, da sind alle ab einem Jahr in die Kita – und aus allen Kindern ist was geworden.“ Zu den Fördermöglichkeiten sagte er: „Mit 1500 Euro netto hast du keinen Anspruch auf Zuschuss“, deshalb seien die Gebührensätze viel zu hoch.

Auch Klaus Harald Kelemen (SPD) betonte, dass es einen Rechtsanspruch auf die Betreuung gebe, „das der Bürgerschaft wegzunehmen, das wäre vermessen“. Und noch etwas störte ihn an Silvan Vollmars Äußerungen: „Den Kindern einen seelischen Schaden anzudichten, das ist unerhört.“ Alle Erzieherinnen würden hiermit als unfähig dargestellt.

Erich Wägner, GLU, findet es „manchmal auch traurig, dass die Gesellschaft so ist“

Apropos Erzieherinnen: GLU-Rat Erich Wägner erzählte, dass seine Frau in einer Gruppe arbeitet, die 50-Stunden-Betreuung anbietet, und „ich finde es manchmal auch traurig, dass die Gesellschaft so ist, oft sieht die Erzieherin die Kinder mehr als die Eltern, aber: Es gibt einen Rechtsanspruch.“ Zu den Gebühren sagte er im Namen seiner Fraktion: „Wir stimmen nicht gerne zu, das macht keinen Spaß, aber uns bleibt nichts anderes übrig.“ Gebührenfreiheit sei zwar wünschenswert, aber auf kommunaler Ebene nicht machbar – „und dass das Land das übernimmt, da habe ich keine Hoffnung“.

Ausgerechnet die SPD, so Michael Gomolzig (CDU), sei gegen die Gebührenerhöhung. Dabei seien es doch die gut Ausgebildeten, die lange Betreuungszeiten bräuchten und hohe Gebühren zahlen müssten, „und die sind doch fähig, die Erhöhung mitzutragen“. Dem entgegnete Kelemen: „Die Bäckereiverkäuferin und Friseurin, die gehören auch dazu“.

"Opa und Oma können ja was beisteuern", findet Thomas Schwenger

Thomas Schwenger (FW-FD) meinte „Eine Erhöhung macht man nicht gern, aber die Qualität der Kitas und was dort gemacht wird, das ist einfach genial.“ Auch er verwies auf Fördermöglichkeiten für Geringverdiener. Und er meinte „Opa und Oma können ja auch noch was beisteuern, wenn es sein muss!“

Der Antrag von Silvan Vollmar, das Ganztagesgebot im Kleinkindbereich einzuschränken, wurde dann mehrheitlich abgelehnt. Die Gemeinderäte Silvan Vollmar (FW-FD) sowie Michael Gomolzig, Marcus Weller und Markus Proschka (beide CDU) stimmten dafür.

Eine Mehrheit des Gremiums stimmte dann für die neue Gebührensatzung. Lediglich die SPD-Räte Thomas Reißig und Klaus Harald Kelemen sowie der CDU-Rat Marcus Weller stimmten dagegen.