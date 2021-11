„Wir haben ziemlich viel improvisiert in den letzten Jahren“, sagt Rainer Münch und lächelt. Der Leiter des Bauhofs in Plüderhausen hat versucht, stets das Beste aus der Situation zu machen. Dabei sind die Arbeitsbedingungen für seine 17 Mitarbeiter nicht optimal. So ist der Aufenthaltsraum zu klein, es gibt dort außerdem keine getrennten Toiletten. Und in vielen Teilen ist die Gebäudesubstanz marode.

Die Mängelliste an dem Bauhof-Gelände ist lang

Seit vielen Jahren regnet es