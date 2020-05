Schon Anfang des Monats ereilte uns die Nachricht, dass das Bistro am Bahnhof dem Coronavirus zum Opfer fiel und schließen musste. „Die Übergabe war letzte Woche“, gibt Wirtschaftsförderin der Gemeinde Diane Proschka Auskunft. „Zunächst ist es erst einmal der Plan, dass wieder ein Bistro in die Räume kommt.“ Ein Interessent habe sich bereits gemeldet, bislang gab es allerdings nur telefonischen Kontakt. „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt“, so Diane Proschka. Coronabedingt sei es für