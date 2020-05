Anfang des Jahres klangen Gabriele und Thomas Birkner noch optimistisch. Knapp ein Jahr war es da her, dass sie ihre Bürojobs gegen Kochlöffel und Kellnerschürze getauscht haben. Nach einem eher widrigen Start hatten sich die beiden einen soliden Ruf in und um Plüderhausen erarbeitet, zahlreiche Gäste zu Stammkunden gemacht, ihre Kreativität bei regelmäßigen Quizabenden unter Beweis gestellt – und im Kopf bereits weitere Ideen für ihr „Bistro am Bahnhof“ entwickelt.

Die Monate vor