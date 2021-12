„Mein ganzes Herzblut steckt in diesem Konzert. Es ist mein ganzer Stolz.“ Daniel Schwenger, Cajon-Lehrer, Schlagzeuger, Bandleader und bekennender Christ schwärmt überaus ansteckend von der Liveaufzeichnung eines Weihnachtskonzerts, das er im Oktober im Gewölbekeller seiner Schule in Plüderhausen an drei intensiven Tagen eingespielt und mit sechs professionell aufgestellten Kameras aufgenommen hat.

Nun kann man es hören. Am besten vielleicht noch heute Abend im Kreis der Familie oder