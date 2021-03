Im vergangenen Jahr war die Hoffnung noch groß, dass der Plüderhäuser Bahnhof in ein Sanierungsprogramm des Bundes aufgenommen wird und endlich barrierefrei wird. Doch diese Hoffnungen hat das Bundesverkehrsministerium in Berlin jetzt platzen lassen. Denn in einer jüngst veröffentlichten Liste mit Bahnhöfen, die in den kommenden Jahren saniert werden sollen, taucht Plüderhausen nicht auf.

Aufgenommen wurden in das Programm für Bahnhöfe zwischen 1000 und 4000 Fahrgästen pro Tag in ganz