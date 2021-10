Erst kürzlich fiel die Heizungsanlage in der Schlossgartenschule mal wieder aus. Dass sie diesen Winter überstehen wird, ist nicht garantiert. „Wir müssen da bald eine Lösung finden“, betonte Bürgermeister Benjamin Treiber im Gemeinderat. Auch Bauamtsleiter Ludwig Kern sagte: „Wir haben Druck im Kessel.“ Die Anlagen in Gemeindegebäuden, nicht nur in der Schule, seien „sehr betagt“. Die Gemeinde habe „alle Hände voll zu tun, dass es da warm bleibt“.

Heizzentrale gegenüber vom Rathaus