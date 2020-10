Die einen sehen in ihnen eine Verschönerung der Ortsmitte, andere halten sie für eine Verschandelung, die obendrein noch Parkplätze gekostet hat: An den Cortenstahl-Hochbeeten beim Marktplatz und dem Theater hinterm Scheuerntor scheiden sich in Plüderhausen die Geister.

Die Idee entstand im Rahmen einer Bürgerbeteiligung

Angeschafft wurden sie in der Gemeinde anlässlich der Remstal-Gartenschau im vergangenen Jahr. Die Idee entstammt einer Bürgerbeteiligung, bei der ein