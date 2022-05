Wie digitale Tafeln den Unterricht an der Plüderhäuser Hohbergschule verändern

Begeistert wischt Heike Kotz über den Bildschirm und zieht ein Dreieck groß. Mit den Fingern malt sie einen Halbkreis ins Eck und setzt einen Punkt in die Mitte. Die Konrektorin hat an einer der neuen, digitalen Tafeln der Hohbergschule in Plüderhausen ein rechtwinkliges Dreieck gemacht. Das große Geodreieck, an dem die Mathelehrer bislang auf den Fluren immer erkennbar waren, konnte dafür an der Wand hängen bleiben.

Vorteile für den Mathematik-Unterricht

Kotz, die den Digitalisierungsprozess an der Schule federführend vorangetrieben hat, schwärmt von den Möglichkeiten, die das digitale Whiteboard für den Mathematik-Unterricht bietet, gerade in der Geometrie. „Damit können wir dynamische Sachen darstellen, die wir so vorher nicht zeigen konnten.“ Aber auch bei der Algebra sei es „Gold wert“. Denn Veränderungen an Kurven könne man im Unterricht nun direkt darstellen. Und nicht zuletzt biete die Technologie auch eine praktische und bequeme Möglichkeit, Tabellenkalkulationen in Excel in den Unterricht einzubauen.

24 dieser digitalen Tafeln hat das Schulzentrum jetzt bekommen. Gesteuert werden diese entweder direkt am Bildschirm oder drahtlos über eine höhenverstellbare und bewegliche Pilotstation mit Dokumentenkamera. Damit können die Lehrerinnen und Lehrer weiterhin zur Klasse sprechen, während sie die Technik bedienen. Wenn sie beispielsweise digitale Schulbücher zeigen, in die nicht nur Aufgaben, Arbeitsblätter und vertiefendes Material, sondern auch Erklärvideos eingebaut sind. Gerade für den Sprachunterricht könne das von Nutzen sein, findet Kotz.

Das System ist offen für sämtliche Endgeräte

Alle Klassenzimmer der Sekundarstufe sowie mehrere Fachräume am Schulzentrum wurden mit diesen digitalen Tafeln ausgestattet. In allen Gebäuden gibt es zudem jetzt eine WLAN-Verbindung. Wer ein Dokument, etwa für einen Vortrag, auf dem Bildschirm präsentieren möchte, kann dieses über die Netzverbindung oder per USB-Anschluss bequem übertragen. „Das System ist für sämtliche Endgeräte geöffnet“, sagt Christian Dolderer, IT-Fachmann bei der Gemeinde, der den Digitalisierungsprozess technisch organisiert hat.

Was für die Digitalisierung getan wurde

Und da gab es einiges zu tun, wie er berichtet. Rund tausend Meter Glasfaser wurden in den Schulgebäuden verlegt – zusätzlich zu den rund 1000 bereits vorhandenen. Über 78 sogenannte Access Points ist flächendeckendes WLAN verfügbar. Auch die etwas in die Jahre gekommene Elektronik wurde in diesem Zuge aktualisiert. Und schließlich wurde der 17 Kilometer lange Anschluss ans Rechenzentrum in Schorndorf hergestellt, was die Rems-Murr-Telekommunikation (RMTK) übernommen habe. Von dort wird die Infrastruktur künftig verwaltet. Der Gemeinderat hatte sich für diese Lösung entschieden, weil man dort bereits mehrere Jahre Erfahrung mit der Organisation eines solchen Netzes hat.

Was die neue, digitale Technik die Gemeinde kostet

Mehr als 620.000 Euro haben Verkabelung, Umbau und die Geräte insgesamt gekostet. Durch den Digitalpakt Schule des Bundes erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von knapp 280.000 Euro. Die zukünftigen, jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 50.000 bis 60.000 Euro, die für die Dienstleitung aus Schorndorf sowie für die Unterrichtssoftware anfallen.

„Für Plüderhäuser Verhältnisse haben wir viel Geld ausgegeben“, sagt daher Bürgermeister Benjamin Treiber, der weiß: „Die Herausforderungen in den Schulen beginnen jetzt.“ Denn die neue Technik will nun sinnvoll in den Unterricht integriert werden. „Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, sie nur wie eine normale Tafel zu benutzen“, was möglich sei, sagt Konrektorin Kotz, die von großen Interesse bei den Lehrerinnen und Lehrern berichtet. Entsprechende Schulungen stünden jetzt an.

Mehrwert für den Unterricht erwartet

Auch Schulleiter Jürgen Groitzsch ist optimistisch, dass die Umstellung gelingt, denn „wir haben bei den Lehrkräften einen Generationswechsel hinter uns“. Die meisten, die im Moment unterrichteten, seien grundsätzlich offen für neue Technologien – und erwarteten von den digitalen Tafeln einen Mehrwert für den Unterricht. Zudem gebe es ja nach wie vor verschieb- und abnehmbare analoge Tafeln als Ergänzung.

Noch nicht mit den digitalen Tafeln ausgestattet wurde der Grundschulbereich. „Hier steht der Schrift- und Spracherwerb im Vordergrund“, sagt Konrektorin Kotz. Ganz leer ausgegangen ist die Primarstufe indes nicht. Sie hat 100 Microsoft-Tablets in mobilen Koffern erhalten – und die Räume sind mit Beamern ausgestattet.

Weshalb der Prozess so lange gedauert hat

Insgesamt hat der Prozess mehr als fünf Jahre angedauert, sagt Pascal Schill, Amtsleiter Bildung und Betreuung in Plüderhausen. Unter anderem, weil dafür ein Medienentwicklungsplan notwendig ist. Doch kurz bevor dieser fertiggestellt war, habe das Land die Kriterien geändert und man habe noch einmal von vorne anfangen müssen. Außerdem sei zunächst die Grundsatzentscheidung für die Anbindung des Netzes an Schorndorf notwendig gewesen. Und zu guter Letzt habe es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis die bestellten Geräte schließlich auch in Plüderhausen waren. Jetzt kann damit endlich gearbeitet werden.