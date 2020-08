Wie ist die Besucher-Lage am Plüderhäuser Badesee am Samstag (15.08.)?

Trotz des sogenannten Badeverbots, das momentan wegen hoher Blaualgen-Konzentration am Plüderhäuser Badesee gilt, waren am vergangenen Wochenende (08.08./09.08.) rund 1000 Besucher am See. Wie sieht es an diesem Wochenende aus? Wie ist die Besucher-Lage am Samstagnachmittag (15.08.)?

Seewart Martin Dannenhauer schätzt die Anzahl der Besucher gegen 13.30 Uhr auf circa 200 bis 250. Stammgäste seien da und würden auch im See schwimmen. Zum Zeitpunkt unserer Nachfrage seien circa 100 Parkplätze belegt. Gegen den späteren Nachmittag könnte es noch einmal voller werden, so Dannenhauer. Er geht jedoch davon aus, dass die Lage am Plüderhäuser Badesee am Samstag ruhig bleibt.

Bei dem Badeverbot, auf das Schilder am See hinweisen, handelt es sich faktisch um eine Empfehlung, nicht ins Wasser zu gehen. Wer im See baden will, tut das auf eigenes Risiko. Die hohe Konzentration der Cyanobakterein (Blaualgen) ist besonders gesundheitsgefährdend für Kinder und Menschen, die eine empfindliche Haut haben. Wird das mit Blaualgen belastete Wasser verschluckt, kann es zu Fieber und Vergiftungen, Durchfall oder Erbrechen führen.