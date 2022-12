Wie Plüderhäuser Christen Ukrainern helfen und nun Weihnachten in Frieden feiern

Dass ihre Freundschaft mit der ukrainischen Partnergemeinde einmal so auf die Probe gestellt wird, das hätte sich Pastor Michael Knospe niemals gedacht. Wobei: Vor dem 24. Februar hätte wohl auch kaum jemand damit gerechnet, dass Russland tatsächlich die Ukraine überfallen wird. Jetzt herrscht dort seit zehn Monaten ein Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist und dessen Folgen im Alltag der Gemeindemitglieder deutliche Spuren hinterlassen haben.

Eine enge Beziehung mit vielen gegenseitigen Besuchen

1995 war es, bei einem Pastorentreffen der Gemeinde Gottes in den Niederlanden, als Knospe zum ersten Mal Gennadyi Mochnenko begegnete. Der Pastor aus Mariupol hatte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs damit begonnen, eine christliche Freikirche aufzubauen, die sich um die Schwachen kümmert. Suchtkranke, alleinerziehende Mütter und vor allem Kinder, die keine Familie mehr haben, fanden in seiner Kirche eine neue Zukunft. Zwischen den beiden Pastoren und ihren Gemeinden entstand über die Jahre eine enge Beziehung mit vielen gegenseitigen Besuchen.

"Das Gemeindeleben hat sich stark verändert"

Heute lebt Mochnenkos Frau in Plüderhausen, eine Zeit lang mietfrei im Haus von Bürgermeister Benjamin Treiber, der kommendes Jahr mit dem Umbau starten will. „Alles andere als bürokratisch“ sei das gewesen, lobt Knospe. Andere kamen wochenlang bei Gemeindemitgliedern privat unter. Bei den sonntäglichen Gottesdiensten gibt es seit geraumer Zeit Simultanübersetzungen ins Russische. An manchen Tagen kommen bis zu 30 Ukrainerinnen und Ukrainer, um sich die Predigt anzuhören. Im Sommer fand ein großes Benefizkonzert für die Ukraine statt. Und jeden Freitagabend gibt es zudem ein Begegnungscafé in der Wilhelm-Bahmüller-Straße. „Das Gemeindeleben hat sich stark verändert“, konstatiert der Pastor. Er ist sich sicher: „Ohne Leute in der Gemeinde, dieselbstlos und offen waren für kurzfristige Hilfe, hätte gar nichts funktioniert“.

Die „gute Seele“ fand in der Hilfe für Ukrainer ihre Berufung

Menschen wie Eva Filser, die er als „gute Seele der Ukrainehilfe“ bezeichnet. Und die maßgeblich ist für das freitägliche Begegnungscafé, das als Möglichkeit zum Austausch, zur Vernetzung und zur sozialen Hilfe gedacht ist. Auch Kleidung wird dort zur Verfügung gestellt. Gemeindemitglied muss nicht werden, wer hier zu Besuch ist. „Wir sind offen für alle Flüchtlinge“, betont Filser.

Eigentlich wollte sie ins Ahrtal, um zu helfen

Sie war es auch, die ohne groß nachzudenken, sofort mitanpackte, als die ersten Geflüchteten aus dem kriegszerstörten Mariupol im Remstal ankamen. Die fragte: „Wo braucht ihr etwas? Wo können wir helfen?“ Eigentlich hatte die Waldhäuserin dieses Jahr wieder ins Ahrtal fahren wollen. Dort war sie nach der Flutkatastrophe gewesen, um Hilfe zu leisten. Doch vor Ort gab es in diesem Jahr ebenfalls eine Not zu lindern. Sie fand darin nicht weniger als ihre Berufung. Schon wenige Tage nach Kriegsausbruch kam eine Gruppe von alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern an, die zuvor auf einem Projektbauernhof der Partnergemeinde bei Mariupol gelebt hatten. Zwei Großfamilien, darunter die Moskalenkos mit ihren zehn Pflegekindern, konnten in Alfdorf eine neue Heimat finden. Und viele mehr fanden in Plüderhausen eine erste Anlaufstelle.

Herausfordernd: Kommunikation und Bürokratie

Die Kommunikation gestaltete sich dabei nicht immer einfach, wie Michael Knospe berichtet. Doch es ist für ihn auch eine Erkenntnis dieses Ausnahmejahres, dass Gespräche mit Google Übersetzer inzwischen erstaunlich gut funktionieren.

Als viel größere Herausforderung empfand er die Bürokratie. Viele Besuche bei Ämtern und bei Ärzten fanden in diesem Jahr statt. Gerade mit den Waisen- und Adoptivkindern tat sich der deutsche Amtsschimmel dabei besonders schwer. Es sei eine Riesenherausforderung gewesen, die Kinder zusammenzuhalten. Und ja, zum Jahresende merkt auch er: „Uns geht langsam die Puste aus“.

Traumata, alte Wunden und wie sich ein Kreis schloss

Was natürlich nichts sein dürfte im Vergleich zu den Traumata, die ihre ukrainischen Freunde aus der Heimat mitgebracht haben. Gerade für die Älteren sei es oft schwer, in Deutschland neu anzufangen, berichtet Knospe. Ein älteres Ehepaar, das 21 Tage im Keller von Mariupol verbrachte und über das wir im März berichtet haben, ist mittlerweile gar zurück in die zerstörte, eroberte Stadt. „Sie hielten es nicht mehr aus, dass die Familie so zerrissen ist“, vermutet der Pastor. Immerhin sei ihr Haus von den Angriffen verschont geblieben.

„Auch für die Mütter und Ehefrauen ist es nicht leicht, wenn ihre Männer oder Söhne in der Ukraine kämpfen“, berichtet Eva Filser, für die sich in diesem Jahr ein persönlicher Kreis geschlossen hat. Denn ihr Vater, an den sie bei der Flüchtlingsarbeit zuletzt oft denken musste, war nach dem Krieg auch gezwungen, aus den Ostgebieten zu fliehen. „Er hatte niemanden mehr und fand Hilfe bei der Heilsarmee“. Sie wollte, dass für andere heute, wie für ihn damals, Türen aufgehen. Eines ist Pastor Knospe deshalb wichtig, zu betonen: „Die Gemeinde lebt davon, dass sie nicht nur den Status quo weiterführt, sondern sich auf das einlässt, was in der Welt passiert“.

Weihnachten wird in diesem Jahr gleich zweimal gefeiert: deutsch und ukrainisch

Doch jetzt gilt es erst einmal, das Weihnachtsfest zu feiern. An Heilig Abend wird es einen Gottesdienst mit den Ukrainern in Plüderhausen geben. Und am 6. Januar, am Tag des orthodoxen Weihnachtsfests, ist ein großes gemeinsames Treffen im Schwarzwald geplant. Dann sind alle in Deutschland verstreuten Mitglieder der ukrainischen Partnergemeinde und die vielen Helfer des Life eingeladen, das ukrainische Weihnachtsfest zu feiern – in Frieden, was in ihrer Heimat gerade leider nicht möglich ist.