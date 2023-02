Wie Plüderhausen besser werden kann: Die verschiedenen Positionen im Gemeinderat

Die Gemeinderatsfraktionen in Plüderhausen haben jedes Jahr nicht nur die Möglichkeit, Reden zu halten, sondern auch Haushaltsanträge zu stellen. Die CDU-Fraktion verzichtete darauf in diesem Jahr, die anderen Fraktionen reichten aber verschiedene Anträge ein, insgesamt waren es in diesem Haushaltsjahr 16.

GLU stellte 11 Anträge

Am meisten Anträge reichte mit elf Stück die Grüne-Liste-Umwelt-Fraktion ein. Sie forderte unter anderem ein Feuerwerksverbot in Plüderhausen (wir berichteten) und dass die Rathaus-Mitarbeiter sich auf weniger und nur aktuell wichtige Projekte konzentrieren, damit die Fürsorgepflicht für die des Arbeitgebers erfüllt ist. Außerdem wollen sie, dass das Mitteilungsblatt spätestens zwei Wochen nach Veröffentlichung auf der Website der Gemeinde zur Verfügung steht und ein „Online-Abo für alle“ geprüft wird, forderten die Anschaffung von vier Dienst-E-Bikes fürs Rathaus sowie eine barrierefreie Gestaltung des Friedhofs, mehr Ladestationen für E-Autos in der Gemeinde, mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und sie plädierten dafür, Verwaltungs- beziehungsweise Bauhof-Mitarbeiter in der ökologischen Grünpflege zu schulen.

Für Diskussionen sorgte außer dem Vorschlag eines Feuerwerksverbots, das wohl schwer umsetzbar wäre, hauptsächlich der Antrag für die Grünpflege-Schulung. Ludwig Kern, Bauamtsleiter der Verwaltung, erklärte, dass die Bauhof-Mitarbeiter manche Maßnahmen im Sommer nicht mehr geschafft hätten, die dann im Winter nachgeholt wurden, sich aber der ökologischen Situation bewusst seien. „Wer gefühlt vier Anträge weiter über die Fürsorgepflicht für Mitarbeiter redet, sollte auch über die Bauhof-Mitarbeiter wertschätzender reden“, kommentiert SPD-Rat Marcel Schindler. Die Mitarbeiter könnten solche Angelegenheiten sicher auch ohne Schulung gut beurteilen. Auch andere Ratsmitglieder zeigten sich von dem Antrag und seinem „Tonfall“ wenig begeistert. Letztendlich lehnte das Gremium ihn mehrheitlich ab.

Bessere Barrierefreiheit am Friedhof

Als „tatsächlich problematisch“ stufte nicht nur Bürgermeister Benjamin Treiber dagegen das Thema Barrierefreiheit am Friedhof ein. Die GLU hatte angemerkt, dass das Kopfsteinpflaster vor der Aussegnungshalle für Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren nur schwer begehbar ist. Claudia Jensen, Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende, wies auf einen ähnlichen Antrag ihrer Fraktion vor einigen Jahren hin. Mit Rollator oder auch generell für ältere Menschen sei es teilweise schwer, über den Friedhof zu laufen, auch an anderen Stellen. Der Gemeinderat will sich die Situation vor Ort nun noch einmal ansehen und die Begehbarkeit vor der Aussegnungshalle soll verbessert werden.

Auch einige andere Anträge der GLU fanden Zustimmung. So will die Verwaltung sich erneut um mehr E-Ladesäulen in Plüderhausen bemühen, im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts den Bedarf für weitere Fahrradstellplätze ermitteln und später konkrete fahrradfreundliche Maßnahmen entwickeln. Dienst-E-Bikes werden in der Verwaltung bislang wohl nicht stark nachgefragt, die Mitarbeiter sollen nun aber noch einmal zu ihren Bedürfnissen befragt werden. Auch die Verwaltung würde zudem das Mitteilungsblatt lieber früher online stellen, allerdings lehnte die Druckerei das bislang ab, die Anfrage nach einem Online-Abo sei erfolglos verlaufen. Die Verwaltung will nun noch einmal das Gespräch mit der Druckerei suchen.

Investitionen erst mal einfrieren

Die Freien Wähler beantragten, geplante Investitionen ins Bürgerhaus Walkersbach

mit einem Sperrvermerk zu versehen und das Gebäude noch einmal zu besichtigen. „Noch liegt keine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung und den Umbau, inklusive Fluchttreppe vor.“ Notwendige Investitionen befürworte die Fraktion, sie möchte aber zuerst mehr Klarheit über erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Der Antrag wurde so angenommen, ebenso wie ein Antrag der Fraktion, im Bahnhofsumfeld mehr Abfall- und Kippenbehälter anzubringen.

Die Freien Wähler finden es zudem „nicht dauerhaft tragbar“, dass die Empore in der Staufenhalle wegen Brandschutzauflagen nicht genutzt werden kann. Sie forderten, die Ausbildung eines Rettungsweges in die ohnehin anstehenden Sanierungsarbeiten miteinzubeziehen und generell Synergien bei den anstehenden Arbeiten zu prüfen. Die Verwaltung wird nun 40.000 Euro für Planungsleistungen und eventuell vorbereitende Maßnahmen einplanen, Mittel für einen zweiten Rettungsweg sollen im Haushalt 2024 berücksichtigt werden.

Parkplätze am Marktplatz neu ordnen

Auch ein weiterer Antrag zur Neuordnung der Parkplätze am Marktplatz der Freien Wähler fand Anklang im Gremium. Sie wollen die Parkplätze anders anordnen, so dass der Marktplatz größtenteils verkehrsberuhigt wird. Über die Gestaltung des Marktplatzes und der anderen an die Staufenhalle angrenzenden Flächen soll mit dem neuen Pächter der Ratsstube diskutiert werden. Danach kommt das Thema wieder in den Gemeinderat.

Die SPD-Fraktion beantragte, finanzielle Mittel für ein „integriertes Mobilitätskonzept“ einzustellen. Betrachtet werden sollen alle möglichen Verkehrsarten, auch in Zukunft werde es in Plüderhausen auf eine gute Mischung aller Fortbewegungsmöglichkeiten ankommen. „Als Verwaltung sehen wir da grundsätzlich auch großen Bedarf“, sagte Benjamin Treiber. Das Konzept soll im Anschluss an das Gemeindeentwicklungskonzept in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft entstehen, dafür werden Mittel von 30.000 Euro eingeplant.