Im Frühsommer hatten mehrere, in kurzer Zeit verübte Straftaten die Gemeinde Plüderhausen aufgeschreckt. Stehen die zwei sexuellen Belästigungen und der erfolgreiche Raubüberfall sowie der versuchte Diebstahl von Anfang Juli für eine Tendenz in Plüderhausen? Nimmt die Kriminalität also zu?

Im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat der Schorndorfer Revierleiter Markus Jatzko jetzt die nüchternen Zahlen für das vergangene Jahr und einen kleinen Ausblick für 2020 präsentiert. Und