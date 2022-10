Wie soll Plüderhausen in Zukunft aussehen?

Eine prekäre Finanzlage, marode Leitungen, Veränderungen des Ortsbilds – Plüderhausen steht in den nächsten Jahren vor vielen Herausforderungen. Diese zu bewältigen wird nicht einfach, deshalb hatte Bürgermeister Benjamin Treiber in seinem Wahlkampf versprochen, eine Gemeindeentwicklungsstrategie zu erarbeiten. Der Gemeinderat beauftragte nun ein Expertenbüro damit, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Auch die Bürgerschaft soll mitziehen. Aber was bringt das überhaupt?

„Sanierungsrückstau, hoher Investitionsbedarf, zahlreiche Herausforderungen ... jeder von uns fragt sich, wie denn das alles zu stemmen sein soll in den kommenden Jahren und wie die Bürgerschaft immer wieder mit eingebunden und informiert werden kann“, erklärte Bürgermeister Benjamin Treiber. „Ich bin überzeugt davon, dass wir deshalb einen Plan und ein Konzept brauchen.“

Das sah der Gemeinderat offensichtlich genauso. Die Abstimmung für das Expertenbüro Imakomm-Akademie, das sich dem Gremium nichtöffentlich vorgestellt hatte, fiel einstimmig aus. „Wir wollen einen Kompass für die Zukunft definieren für die Gemeindeentwicklung mit der Bürgerschaft, auch mit Menschen, die sonst weniger beteiligt sind, und nicht nur in großen Veranstaltungen“, sagte Peter Markert von der Imakomm-Akademie. So sollten gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft Ideen für die Zukunft der Gemeinde erarbeitet werden. Und am Ende könnten die Fragen beantwortet werden: „Was können wir uns leisten, was wollen wir machen, was schieben wir eher mal?“ Der Gemeinderat bleibe dabei zwar das entscheidende Gremium, solle sich aber auch zur Bürgerschaft hin öffnen.

Auftaktveranstaltung Anfang 2023

Klaus Harald Kelemen, SPD-Fraktionsvorsitzender, betonte, dass ihm bei dem ausgewählten Büro überzeugt habe, wie sehr die Bürgerschaft bei der Erstellung des Konzepts für die Ortsentwicklung mit einbezogen werde. „Toll“, sagte auch sein Fraktionskollege Thomas Reißig dazu, dass das Konzept nun kommen wird. „Endlich, klasse, dass ich das noch erleben darf.“

Laut Bürgermeister Benjamin Treiber geht es nun wie folgt weiter: In zwei Wochen findet ein Auftaktgespräch für das Projekt statt. Dann führt das Expertenbüro eine Bestandsanalyse in der Gemeinde durch. Es folgt eine Auftaktveranstaltung, bei der auch Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen werden. „Hoffentlich Anfang nächsten Jahres“, so Treiber.