Windrad-Pläne in Plüderhausen: Viele Walkersbacher dagegen, Gemeinderat uneins

Sind Windräder ein wichtiges Element, um die Energiewende voranzubringen – oder vielmehr unwirtschaftlich und sogar umweltschädlich? Im Plüderhäuser Gemeinderat gab es zu dieser Frage am Donnerstagabend keine Einigkeit. Klar positioniert haben sich indes die anwesenden Besucher. Sie brachten ihre Ablehnung für die Windkraft-Pläne zwischen Plüderhausen-Walkersbach und Welzheim-Breitenfürst im brechend vollen Sitzungssaal deutlich zum Ausdruck.

Die Pläne der EnBW, die drei Windräder mit einer Nabenhöhe von 166 Metern in den Wald bauen will, waren schon vor einem Jahr Thema im Gremium. Damals hatte eine Mehrheit den Plänen grundsätzlich grünes Licht erteilt, skeptische Stimmen waren aber bereits damals zu hören.

Drei Windräder im Grünstreifen? Das sehen einige kritisch

Nun wurde das Gremium erneut um eine Stellungnahme gebeten. Denn der geplante Standort befindet sich raumplanerisch in einem regionalen Grünzug. Dieser diene laut Regionalplan des Regierungspräsidiums Stuttgart der „Sicherung der Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz, der naturbezogenen Erholung sowie insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung und Produktion“. Es ist daher ein Zielabweichungsverfahren notwendig, sonst könnte das Landratsamt keine Genehmigung für die Windräder erteilen.

Im Namen der SPD-Fraktion bekannte sich Klaus Harald Kelemen klar zur Windkraft. Sie sei ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, was seine Fraktion auch gerne mit einer Präambel in der Stellungnahme verankert gesehen hätte. In dem Textentwurf heißt es: „Für die Menschheit herrscht (Lebens-) Gefahr. Dieser Gefahr und allen damit verbundenen Schäden müssen alle Gemeinden entgegentreten.“

Wären Windräder wirtschaftlich oder volkswirtschaftlicher Unsinn?

CDU-Rat Ulrich Scheurer hielt das für „etwas dick aufgetragen“.

Und Silvan Vollmar (FW-FD) meinte: „Deine Dramatik finde ich nicht angemessen“, wofür er lauten Applaus im Publikum bekam. „Wir stimmen dieser Zielabweichung nicht zu und lehnen das komplett ab“, sagte Vollmar, was das Publikum mit „Jawoll“- und „Bravo“-Rufen kommentierte. Er stellte zugleich klar: „Ich bin nicht gegen Erneuerbare und störe mich auch nicht an der Optik“, er halte es an dieser Stelle aber für volkswirtschaftlich unsinnig.

Zu wenig Wind im Südwesten?

Auch seine Fraktionskollegin Desiree Konnerth meinte: „Wir brauchen im Süden keine Windräder, weil es nicht genügend Wind gibt.“

Und Claudia Jensen (ebenfalls FW-FD) hielt es für sinnvoller, Leitungen von Nord nach Süd zu bauen anstatt im Remstal Windräder zu errichten. Sie war sich zugleich bewusst: „Wir können es als Gemeinderat nicht verhindern, aber zumindest äußern: So wollen wir es nicht haben!“

Eine Ablehnung dieser Zielabweichung durch den Gemeinderat würde das Projekt nicht automatisch verhindern, bestätigte Bauamtsleiter Ludwig Kern. Die Gemeinde sei in dem Verfahren nur einer von mehreren Trägern öffentlicher Belange.

"Das ist zu dramatisch"

GLU-Rat Erich Wägner meinte zur Windkraftkritik: „Das wird mir schon wieder viel zu hochgezoomt.“ Klar sei die Energiewende eine Riesenherausforderung und, ja, „der Wald ist auch aus meiner Sicht kein idealer Standort“. Doch man müsse hier abwägen – wie immer, wenn es um Gewerbe im Ort gehe. „Da oben schaffen wir Arbeitsplätze und Energie für viele Haushalte.“ Die Walkersbacher bat er darum, „dass abgerüstet wird“. Die Sorgen, dass ihre Häuser nichts mehr wert seien und der Ort nicht mehr lebenswert, „das ist zu dramatisch“.

"Ein Zahnluckenwald allererster Güte"

Kelemen (SPD) widersprach dem „Märchen vom windschwachen Süden“ – die Anlagen würden zudem immer leistungsfähiger, und das bei gleichbleibender Windmenge. Auch den regionalen Grünzug ließ er als Argument nicht gelten, denn „die Fichten und Tannen da oben sind ohnehin vertrocknet und verdurstet“ durch die trockenheißen Sommer der letzten Jahre. „Das ist ein Zahnluckenwald allererster Güte da oben“, meinte Kelemen.

Dem widersprach Ortswart René Schuppert: „Das ist wirklich ein schöner gewachsener Wald, schauen Sie es sich mal selber an. Der Grünzug muss erhalten bleiben.“ Damit ist Schuppert auf einer Linie mit den Bürgerinitiativen in Plüderhausen, Walkersbach und Breitenfürst, die sich für den Erhalt des Waldes einsetzen. Der Ortswart wunderte sich indes, dass mit Blick auf die Diskussion um Baugebiete in dem Teilort „jede schlecht gepflegte Wiese ein Schutzgebiet ist, einen gewachsenen Wald will man aber abholzen“, was die anwesenden Besucher mit Applaus quittierten.

Alles nur "menschengemachte Klimapanik"?

Michael Gomolzig war es dann aber, der für seine Äußerungen den lautesten Applaus des Abends bekam. „Wir haben keinen menschengemachten Klimawandel, sondern nur eine menschengemachte Klimapanik“, behauptete der CDU-Rat. Den Berechnungen zur Erderwärmung misstraue er, diese würden, meinte er raunend, lediglich gemacht, „um Menschen dort hinzubekommen, wo man sie haben will“. Es sei unsinnig, gegen die Abholzung am Amazonas zu demonstrieren, zugleich den heimischen Wald kaputtzumachen und Atomkraft abzulehnen „Hier wird mit so vielen falschen gezinkten Karten gespielt, das ist eine einzige Katastrophe und deshalb unterstütze ich das nicht.“

"Wir können die Welt hier auch nicht retten"

„Da hast du kräftig übers Ziel hinausgeschossen", entgegnete CDU-Kollege Markus Proschka. Zugleich betonte er: „Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir auch bereit dazu sein, Geld zu investieren.“ Und aus seiner Sicht sei hier der wirtschaftliche Nutzen größer als der Eingriff in den Wald. CDU-Fraktionschef Ulrich Scheurer sagte hingegen: „Wir können die Welt hier auch nicht retten.“ Und er betonte, dass das Remstal ein Windschwachgebiet sei.

Eine denkbar knappe Mehrheitsentscheidung

Die von der SPD vorgeschlagene Präambel fand schließlich keine Mehrheit. Denkbar knapp fielen dann die Abstimmungen über Änderungen der Stellungnahme der Gemeinde aus.

Die FW-FD-Fraktion hätte gerne auf die Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens hingewiesen und die Zielabweichung abgelehnt. Beide Anträge fanden mit neun zu zehn Stimmen Mehrheit.

Was geändert wurde

Knapp zugestimmt wurde jener Textänderung, dass diese Zielabweichung bei einer Zustimmung nicht sofort vollzogen werden kann. Widersprüche dagegen hätten sonst keine aufschiebende Wirkung mehr.

Insgesamt fällt die ausführliche Stellungnahme durchaus kritisch aus, nimmt Stimmen der Windkraftgegner auf, erteilt dem Verfahren aber sein Einvernehmen. Lediglich CDU-Rat Michael Gomolzig lehnte sie komplett ab.