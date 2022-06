Zehn Kita-Gruppen fehlen mittelfristig: Was Plüderhausen dagegen tun will

Ein Dreivierteljahr stand der Bauwagen bereits, jetzt ist die dritte Gruppe im Waldkindergarten endlich eröffnet. Zwar nicht am ursprünglich dafür vorgesehenen Platz (der, wie berichtet, im Vogelschutzgebiet lag), sondern am Rande des Waldsportplatzes Sandbühl. Doch Eltern und Kinder, die auf den Kita-Platz warteten, dürften sich vor allem freuen, dass es jetzt endlich losgeht mit den Eingewöhnungen.

Der Bedarf wird in den kommenden Jahren steigen

Gelöst ist das Problem der mangelnden Kita-Plätze in Plüderhausen damit aber noch nicht. „Wir können den Bedarf aktuell nicht decken“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Verwaltung rechnet damit, dass mittelfristig mindestens zehn weitere Gruppen notwendig sind. Denn wegen des geplanten Baugebiets Hohrain/Gländ, der Bebauung des Bischoff-Areals sowie mehrerer Nachverdichtungsprojekte wird die Anzahl der Kinder im Ort in absehbarer Zeit erwartbar zunehmen.

Was getan wird – und welche Ideen die Verwaltung nicht weiterverfolgt

Zwar wird ab Herbst die Schlossgartenschule zu einem Kinderhaus umgebaut. Doch wird dies noch einige Zeit dauern. Und eine schnelle Lösung ist bis dahin nicht in Sicht. Auch kann das Gebäude des Kindergartens im Drosselweg nicht mehr lange gehalten werden, hier muss die Gemeinde drei Gruppen als Ersatz schaffen. Der Gemeinderat hat deshalb im Rahmen einer Klausurtagung beraten, wo noch Kita-Gruppen denkbar wären.

Mehrere Standorte wurden dabei diskutiert, aber schließlich wieder verworfen: die Schulstraße 6 (wo es zu wenig Platz gibt, was daher unwirtschaftlich wäre), der Lincolaweg (weil es dort am Schulzentrum bereits jetzt ein zu hohes Verkehrsaufkommen gibt), der Bolzplatz an der Rehhaldenstraße (der aber aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich möglich wäre) sowie das Bischoff-Areal (wegen nicht ausreichender Gartenfläche).

Ein naturnaher Kindergarten im Süden von Plüderhausen

Eine Idee der SPD-Fraktion wird jetzt aber weiterverfolgt: die einer Einrichtung im Süden der Gemeinde – allerdings nicht wie ursprünglich gedacht als Wald-, sondern als naturnaher Kindergarten. „Es gibt einen Standort, der passen würde“, sagte der Bürgermeister im Gemeinderat – und zwar in den Kellerwiesen.

Doch was heißt naturnah eigentlich? Pascal Schill, Amtsleiter Bildung und Betreuung, erklärte: „Das ist ein normales Haus mit normalen Räumlichkeiten sowie Strom- und Wasseranschluss, nur geht der Kindergarten verstärkt in die Natur.“ Der Bedarf für ein solches Modell sei definitiv da. Denn viele Eltern würde ein klassischer Waldkindergarten abschrecken, „sie wollen aber, dass ihre Kinder in die Natur gehen“.

Bedarf an Waldkita-Plätzen vorerst gedeckt

Außerdem sei man mit 60 Plätzen in dieser alternativen Betreuungsform in Plüderhausen ohnehin bereits Spitzenreiter im Rems-Murr-Kreis, der Bedarf an Waldkindergarten-Angeboten mit der dritten Gruppe am Sandbühl vorerst gedeckt.

Zum naturnahen Kindergarten sagte Amtsleiter Schill: „Wir sind alle in der Verwaltung überzeugt, dass das funktioniert, hängen alle mit Herzblut dran. Das ist etwas, wo wir uns einig sind wie schon lange nicht mehr beim Thema Kindergarten.“

Lob und Kritik für den Vorschlag der Gemeindeverwaltung

Im Gremium stießen die Pläne auf Wohlwollen. SPD-Rat Klaus Harald Kelemen bedankte sich bei der Verwaltung, dass sie den Antrag seiner Fraktion aufgenommen hat. „Sollte das gelingen, würde uns das ausdrücklich freuen für die betroffene Bevölkerung.“ CDU-Rat Andreas Theinert jubelte: „Bravo zur Vorlage, ich bin begeistert vom naturnahen Kindergarten.“ Ulrich Scheurer (CDU) meinte: „Ich muss die Verwaltung loben und ich kann den Weg mitgehen.“ Und Silvan Vollmar (FW-FD) sagte: „Ich begrüße es sehr, dass der naturnahe Kindergarten auf Platz eins liegt.“

Verkehrschaos wird befürchtet

Allerdings gab es auch Kritik. „Das Thema Zuwegung gefällt uns überhaupt nicht“, sagte Betha König (GLU). Erich Wägner (ebenfalls GLU), der sich für ein Kinderhaus in Hohrain/Gländ aussprach, befürchtete, dass durch den Kindergarten „wirklich viel Verkehr“ in diesem Bereich entstehen werde. Er war sich auch nicht sicher, ob eine dreigruppige Einrichtung an diesem Standort passen würde. Die GLU-Fraktion sei dafür, dass man etwas tun müsse, „aber der Platz südlich der Rems, da sind wir skeptisch“. Auch Thomas Schwenger (FW-FD) fand: „Wenn Kinder nicht zum Kindergarten laufen können, ist das schon schade.“

Fehlt im Westen der Gemeinde eine Kindertagesstätte?

Von mehreren Gemeinderäten angemerkt wurde außerdem, dass im westlichen Bereich von Plüderhausen eine Einrichtung fehle. Thomas Reißig (SPD) etwa sprach sich für eine Kombi-Lösung mit Wohn- und Kitabereich beim Bischoff-Areal aus, wo auf einer ehemaligen Gewerbefläche Wohnungen entstehen sollen. Auch Erich Wägner (GLU) hielt das für eine denkbare Lösung.

Bürgermeister Benjamin Treiber indes äußerte sich skeptisch zu dieser Idee. Der Außenbereich wäre dort nämlich für eine Kita viel zu klein. Außerdem würde eine Planung aus seiner Sicht nur umgekehrt Sinn machen: wenn also zunächst eine Kita geplant würde und man dann noch über Wohnungen nachdenke.

Keine kurzfristigen Provisorien mehr

Bei aller Kritik im Detail unterstützte das Gremium die Pläne für einen naturnahen Kindergarten dann letztlich einstimmig. Über die Zuwegung zu der Einrichtung will sich die Verwaltung jetzt noch Gedanken machen. Bürgermeister Benjamin Treiber betonte zudem, dass dies ohnehin nur ein erster Schritt in der Diskussion um künftige Kita-Standorte sei. Demnächst stehe auch die Bedarfsplanung an. Eines sei aber jetzt schon klar: Eingruppige Einrichtungen hätten keine Zukunft. Und „es darf nie wieder dazu kommen, dass wir kurzfristig Provisorien eröffnen müssen“.