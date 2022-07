Zwei Plüderäuser haben mehr als 100 Kartons mit Ukraine-Spenden gesammelt

Als am 24. Februar Putins Armee ihren Angriff auf die Ukraine begann, machte das Thomas Reißig und Marcel Schindler „erschüttert und sprachlos“. Die beiden Plüderhäuser SPD-Gemeinderäte verharrten aber nicht in diesem Gefühl. „Nach der ersten Schockstarre stand für uns schnell fest, dass wir nicht tatenlos der Berichterstattung folgen, sondern selbst aktiv helfen wollten.“ Sie bekamen mit, dass tagtäglich Menschen aus der Ukraine flohen, um an der EU-Ostgrenze Schutz zu suchen. Reißig und Schindler waren sich schnell einig: Hier musste etwas getan werden.

Über soziale Medien wie den Whatsapp-Status oder Facebook teilten sie rasch Bedarfslisten. Über eine gemeinsame Bekannte, die dort tätig war, wussten sie, was vor Ort benötigt wurde: Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs.

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Was dann begann, war eine Hilfsbereitschaft, wie sie die beiden noch nie zuvor erlebt hatten. „Es erreichten uns in den darauffolgenden Wochen unzählige Anrufe mit Hilfsangeboten und es sammelten sich mehr als einhundert Kartons voller Sachspenden.“ Doch nicht nur das: Auch Geldspenden gingen bei den beiden ein – eine mittlere vierstellige Summe kam dabei zusammen – davon wurden vor Ort von den Transport-Fahrern die im Remstal nicht verfügbaren oder schlecht zu transportierenden Dinge gekauft.

Die Agentur von Thomas Reißig wurde währenddessen zum Materiallager für die Hilfsgüter umfunktioniert. Waren stapelten sich dort bis an die Denke. Logistisch unterstützt wurden sie dabei von der Hilfsorganisation „Leben helfen Leben“ in Remshalden, die daraus entstand.

„Zu dieser Zeit tat es unglaublich gut, zu wissen, dass diese kleine Hilfe direkt vor Ort ankommen würde“, so Reißig. Dennoch hatten die beiden immer wieder Gänsehaut, wenn sie Bilder von der Situation vor Ort bekamen, die ihnen die Fahrer zukommen ließen. „Besonders beklemmend waren dabei Bilder von ukrainischen Soldaten, die die von uns gepackten Kartons mit Verbands- und OP-Material in den Händen hielten“.

Und als einer ihrer Fahrer in Lwiw von Raketen berichtete, die in nicht mal zwei Kilometern Luftlinie Entfernung einschlugen, wurde den Sozialdemokraten wieder einmal bewusst, weshalb Willy Brandt einst sagte: „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“

Edeka stellte Sammelboxen auf

Umso dankbarer waren Reißig und Schindler für die Unterstützung von Alexander Mangold, der in Plüderhausen einen Edeka-Markt betreibt und sich dazu bereiterklärte, Sammelboxen in seinem Geschäft aufzustellen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Reißig und Schindler wollen sich auch bei den Mitarbeitern von Edeka Mangold bedanken für die zahlreichen Spenden einschließlich der Kaffeekasse des Teams.

Ihr Dank gilt auch der Bistro-Bar „Kelemens“, die ihre Trinkgeldkasse für die Spendenaktion leerte. Außerdem danken sie den Arztpraxen und Apotheken für das Spenden medizinischer Materialien.

Hohe Spendenbereitschaft an Hohbergschule

Besonders erfreulich sei zudem die Spendenbereitschaft der Schüler, Eltern und der Lehrerschaft der Hohbergschule Plüderhausen gewesen. In nur drei Tagen seien hier 15 Bananenkartons voller Hilfsgüter zusammengekommen.

Von all dieser Hilfsbereitschaft zeigten sich die beiden überwältigt. „Wir sind unglaublich dankbar für alle Spenden und für das Gefühl des Zusammenhaltens, des Helfenwollens und der Dankbarkeit.“

In diesen Wochen im Frühjahr hätten sie viele wunderbare Geschichten von Spendern gehört, dass es den Rahmen sprengen würde, diese hier alle zu erwähnen. Für jeden Euro und jede Gabe seien sie dankbar.

Wer den Menschen in der Ukraine weiterhin helfen möchte, kann sich an den Verein Leben helfen Leben e.V. mit Hauptsitz in Remshalden wenden, der sich aus den Hilfsleistungen ergeben hat. Und natürlich freut sich auch der Arbeitskreis Flüchtlinge in Plüderhausen über tatkräftige Unterstützung.