„Manche betrachten das hier als Rennstrecke“ – am meisten ärgert sich Rolf Schneider über den rücksichtslosen Fahrstil. An seinen Nerven nagen provokante Gasgeber und Auspuffumbauer, die auf zwei oder vier Rädern nur eins zu kennen scheinen: „Hahn aufdrehen, beschleunigen, voll in die Eisen, quietschende Reifen, dann wieder beschleunigen“, beschreibt er ein Muster. So gehe das an den Wochenenden, oft den ganzen Tag.

Ein vor sich hinblubbernder Motorradmotor oder ein vorbeituckernder