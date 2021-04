Markus Diler sitzt auf 18 unbezahlten Rechnungen für Taxifahrten zum Impfzentrum. Der Grund? Ärzte, das Sozialministerium und die Krankenkassen schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, wer am Ende die Fahrten bezahlen soll ... Hängen bleiben die Kosten an den Taxiunternehmen, wie dem von Markus Diler oder an den Senioren, die die teuren Fahrten zum Impfzentrum aus eigener Tasche berappen müssen.

Die Senioren hatten sich für die Fahrt zum Impfen ein Taxi bestellt, nachdem