Es ist ein Phänomen, vor dem Dr. Janaina Johannsen und Dr. Ulrich Bernbeck stehen. Beide sind Kinderärzte und Fachleute für die Allerkleinsten in der Kinderklinik des Rems-Murr-Klinikums Winnenden. Sie haben schon viel gesehen – so was aber noch nie: In den Lockdown-Monaten kamen viel weniger Frühchen zur Welt als sonst.

Der Fakt, dass Babys nicht vorzeitig geboren werden und daher mit aller Kraft, die ihnen gegeben ist, ins Leben starten können, ist natürlich toll. Aber was war los?