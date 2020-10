Allein rund 150 Beschäftigte der Kreissparkasse, dazu eine große Anzahl an Erzieherinnen und Erziehern aus den Kindertagesstätten, Beschäftigte der Kommunalverwaltungen und des Landratsamtes, der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWRM) und der Stadtwerke: Insgesamt circa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes machten am Mittwoch von ihrem Warnstreik- und Demonstrationsrecht Gebrauch und zeigten in Waiblingen Flagge zur Unterstützung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi