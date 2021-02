„An den Bundesstraßen im Rems-Murr-Kreis gibt es entweder gar keine oder zu wenige und zu häufig kaputte WC-Anlagen.“ Diese Feststellung hört man immer wieder, schon seit langem. Eine Nachfrage beim Regierungspräsidium Stuttgart und beim Landratsamt in Waiblingen offenbart Hässliches, aber auch ein wenig Hoffnungsverheißendes sowohl für die Rastplätze an der B 14 als auch an der B 29.

Warum sind die Toiletten an der B 14 zwischen Korb und Winnenden ständig kaputt und