Gemächlich und unspektakulär startete der Rems-Murr-Kreis heuer in den Wonnemonat Mai. Die meisten gingen einfach schön spazieren. Ein Feiertagsrundgang, der vom Hanweiler Sattel in die Innenstadt und von dort die Rems flussaufwärts durch die Talaue nach Beinstein führte, zeigte: Die Reisigbesen waren in der Walpurgisnacht wie schon vergangenes Jahr unbenutzt in der Ecke stehengeblieben. Kobolde und sonstige Geister, die in coronafreien Jahren am 30. April unterwegs sind, um Klingeln zu