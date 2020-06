Ein Sondereinsatzkommando (SEK) war in der Nacht von Montag auf Dienstag (09.06.) in Unterneustetten im Einsatz. Ein 31-jähriger Mann hatte in diesem sehr kleinen Teilort von Murrhardt Angehörige seiner Familie mit einem Messer bedroht. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Mann laut Sprecher Rudolf Biehlmaier bereits in einem Werkzeugschuppen verschanzt und dort Benzin ausgegossen.

Es war „höchste Vorsicht geboten“, so beschreibt Biehlmaier die Situation, und die Beamten