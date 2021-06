Ab Montag (28. Juni) wieder Normalbetrieb im Landratsamt und den Ämtern im Kreis

Die Inzidenzen im Landkreis sind so niedrig wie lange nicht. Die Kreisverwaltung kehrt daher zum Normalbetrieb zurück. Ab Montag, 28. Juni, sind im Landratsamt keine Terminvereinbarung mehr nötig. Der Landrat zieht eine positive Bilanz. „Über die gesamte Pandemie hinweg betrachtet war der Rems-Murr-Kreis immer in der Lage, die vielen Zusatzaufgaben der Pandemiebekämpfung weitgehend aus eigener Kraft zu stemmen. Daher gilt ein besonderer Dank den Städten und Gemeinden, insbesondere den Mitarbeitenden in den Ordnungsämtern, die bis an die Belastungsgrenze und darüber hinaus gearbeitet haben und das über Monate an sieben Tagen die Woche.“

Hotline

Ab 30. Juli stellt die Corona-Hotline des Landkreises ihren Betrieb ein. Weiterhin erreichbar bleibt die Corona-Hotline des Landes unter 0711-904 39555, Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr.

Schnelltest-Plattform, PCR-Testzentrum Winnenden, Fieberambulanz:

Die Verwaltung prüft ob die Strukturen angepasst werden müssen. Zunächst bleiben die bisherigen Angebote aber bestehen. Die Fieber-Ambulanz in Schorndorf wird zum Monatsende schließen.

Zulassungs- und Führerscheinstelle

Die Zulassungsstellen Waiblingen und Backnang bleiben weiter mit einem Ampelsystem geöffnet. In Schorndorf war bislang ein Termin nötig. Da noch bis 30. Juni Termine vergeben sind, wird erst ab 1. Juli ohne Terminvereinbarung geöffnet. Die Führerscheinstelle hat bereits wieder gewohnte Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung. Es gibt aber erhebliche Arbeitsrückstände. Man bittet um Verständnis für lange Wartezeiten.

Sozialamt und Gesundheitsamt

Im Amt für Soziales und Teilhabe war bereits vor der Pandemie eine vorherige Terminvereinbarung erwünscht. Darum gilt auch jetzt wieder: am besten vorab telefonisch einen Termin vereinbaren. Im Gesundheitsamt ist eine vorige Terminvereinbarung per Telefon notwendig.