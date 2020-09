Sie sind überhaupt nicht zufrieden mit dem neuen Paragraf 21a des Naturschutzgesetzes, der erst jüngst, am 31. Juli 2020, in Kraft getreten ist. Die Städte Waiblingen, Schorndorf, Fellbach und Winnenden – Winnenden spricht sogar noch für die Gemeinden Schwaikheim und Leutenbach – haben große Bedenken ob seiner Wirksamkeit. Die Einschätzung geht sogar so weit, dass dieser ach so gefeierte Paragraf, mit dem den Schottergärten der Kampf angesagt wird, der sie gar ausmerzen soll, „noch immer