Sie ist die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte, berührt Millionen Menschen mit ihren Texten und wird mit Rekorden und Auszeichnungen nur so überhäuft. Die Rede ist von Andrea Berg. 1992 begann ihre Karriere.

Nun erhielt sie in der Sendung „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ nicht nur die Eins der Besten in der Kategorie „Tour des Jahres“, sondern auch noch einen Achtfach-Platin-Award: Die 2,5-millionste Einheit des „Best-of“-Albums allein in Deutschland