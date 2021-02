Es wird dieser Tage womöglich noch kälter als zu Wochenbeginn gedacht. Am Donnerstagmorgen könnte die Quecksilbernadel in den Thermometern in einigen Ortschaften im Rems-Murr-Kreis auf sage und schreibe bis zu minus 21 Grad sinken, prognostiziert zumindest wetter.com. Ob dieser krasse Temperatursturz tatsächlich geschieht, bleibt abzuwarten. Hier die maximalen Tieftemperatur-Vorhersagen (ohne Gewähr):

Bis zu minus 21 Grad kalt wird es laut wetter.com am Donnerstagmorgen in