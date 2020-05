Montag früh, Bushaltestelle Steinreinach in Korb: niemand zu sehen. Sonst stehen hier um diese Zeit Kinder und Jugendliche dicht gedrängt und warten auf den Schulbus – sofern kein Corona-Ausnahmezustand herrscht natürlich nur.

Gedränge war zwar nicht zu erwarten am ersten Schultag seit dem 17. März, denn zunächst startet nur ein kleiner Teil aller Schüler wieder in den Unterricht, und das auch nur eingeschränkt. Wer in diesem oder im nächsten Jahr an einer allgemeinbildenden