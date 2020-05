Anmelden beim Stadtradeln! Start im Rems-Murr-Kreis ist am 21. Juni

„Radfahren ist nicht nur gut für das Klima. Das Fahrrad ist in der aktuellen Situation im Hinblick auf den Infektionsschutz auch ein besonders geeignetes Verkehrsmittel“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Beim Stadtradeln geht es – neben dem Spaß am Radfahren – vor allem darum, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, für Alltagsstrecken auf das Fahrrad umzusteigen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ich freue mich, dass wir beim Stadtradeln einen gemeinsamen Termin koordinieren konnten – auch mit Waiblingen und Schorndorf, die schon seit mehreren Jahren teilnehmen.“

Damit ist der Rems-Murr-Kreis auch in diesem Jahr bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln dabei. Gemeinsam mit den Großen Kreisstädten Backnang, Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt und Winnenden sowie den Gemeinden Allmersbach im Tal, Aspach, Berglen, Kernen, Rudersberg, Schwaikheim und Urbach lädt der Kreis alle Bürger zur Teilnahme ein. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs bis 250 Watt).

„Mitmachen kann jeder, der im Rems-Murr-Kreis wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder zur Schule geht. Zwischen dem 21. Juni und 11. Juli gilt es dann, mit dem eigenen Team möglichst viele Rad-Kilometer zu sammeln. Die Teilnahme am Stadtradeln wird auch belohnt: Der Rems-Murr-Kreis verlost Preise unter allen aktiven Radlern. Das Land Baden-Württemberg stiftet zudem noch Preise für die besten Firmen-Teams.

Nach der Anmeldung können die Radler alle (privat oder beruflich) geradelten Kilometer selbst in die Online-Plattform eintragen. Dort werden auch die Teamergebnisse veröffentlicht. Dadurch werden Vergleiche zwischen den Landkreisen und Kommunen sowie Teamvergleiche innerhalb des Landkreises und der Kommunen möglich. Dieses Jahr sind zudem Unterteams möglich, so dass beispielsweise innerhalb einer Firma Abteilungen miteinander um die meisten Kilometer wetteifern können.